海外升學丨張繼聰謝安琪帶囡囡拍廣告 全家總動員為哥哥張瞻出國留學做足準備

▲ 張繼聰謝安琪帶囡囡拍廣告。

滙豐保險近日為其新推出多元貨幣儲蓄計劃進行宣傳活動，拍攝團隊再度邀請張繼聰 (阿聰) 及囡囡Kakaball合作，今次更獲謝安琪(Kay) 強勢加盟，一家三口齊齊拍廣告。一向以恩愛形象示人的阿聰和Kay因廣告情節大發脾氣，Kay更揚言要帶同Kakaball一起離家出走，兩位好戲之人呈獻專業演出在片場大吵大鬧，小演員Kakaball立即「交戲」扮作被嚇呆！拍攝後阿聰和Kay一起在片場回看片段，亦大讚囡囡「反應快」夠淡定！

阿聰與Kay 表示很高興可以與Kakaball一起拍廣告，Kay更大呻陪子女時間相對地少，因平日囡囡忙於上學和參加不同興趣班，自己的工作又繁忙，想要把握與子女相處的機會：

他們轉眼間長大，有自己的世界，我們作父母會全力支持他們，在各方面為Kakaball及哥哥預備最好，讓他們自由地發展！

當問及哥哥張瞻(James) 的近況，夫婦倆表示近日忙於為囝囝「做功課」，為將來升學作準備，表示雖然不捨得囝囝，但他們亦十分尊重James長大後有自己的想法，表示會在背後一直支持囝囝。

阿聰則笑指，未來二、三十年都要努力工作：「沒想到計劃升學的手續這麼繁複，需要做不少資料搜集而且預計未來花費甚多！但我都會盡我所能支持兒子實現理想，作他最強大的後盾！」



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