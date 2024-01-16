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【大灣區】7成受訪港青有意赴內地升學進修　逾4成身處內地港青有意回流

社會 19:45 2024/01/16

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香港廣東青年總會今（16日）發表《香港青年大灣區發展指數2023學業篇》。（左二起）港生吳汶僖、港生麥智恆、一國兩制青年論壇主席何建宗、香港廣東青年總會主席霍啟山、香港廣東青年總會發起人及執行主席郭基煇。（林宇翔攝）

香港廣東青年總會今（16日）發表《香港青年大灣區發展指數2023學業篇》，研究結果顯示，逾7成受訪香港青年有意赴內地升學及進修；逾4成身處內地港青有意回流。有港生文憑試最佳5科考獲20分，選擇赴大灣區修讀應用化學本科課程，因在港「土生土長」，計劃畢業後回港報讀學位教師教育文憑（PGDE），日後從事中學化學教師。

團隊於2023年9月至10月期間，訪問1000名15至39歲的香港青年及530位居於廣東省的香港青年，了解他們對大灣區發展的看法。報告亦加入香港青年在內地升學進修的經驗，了解他們在內地讀書及就業的考慮，以及他們回港發展的意願。香港廣東青年總會主席霍啟山表示，旨在深入了解青年需要，繼而向政府提出有關青年政策的意見及建議，作出支援。

調查顯示，77%居於香港的受訪者有意赴內地升學或進修，當中84%人考慮就讀本科或碩士課程。約5成居於內地的受訪者則表示，赴內地升學或進修的原因在於未來打算在內地發展、學費及生活費相對香港較低。同時，66%受訪者有意到大灣區發展，較2021年的41%高出25個百分點，亦創調查5年以來的新高。不過，42%已身處內地的受訪者傾向在未來5年回流香港發展。

同時，調查指出，香港青年赴大灣區的意願與收入有關，收入越高到內地城市發展的意願越大，82%月薪界乎5至6萬的受訪者願意到大灣區發展，然而月薪低於1萬元的香港青年中，只有2成願意到大灣區發展。另外，59%香港青年認為，赴大灣區發展的主要考慮因素為，需有合適的政策及措施支援。

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對於近半數已身處內地的受訪者選擇回流香港發展，一國兩制青年論壇創辦人兼主席何建宗表示，可以理解，認為與薪酬及發展空間有關，「香港就業市場較興旺」，找工作相對較容易。

內地港生吳汶僖亦有意回流，他在文憑試最佳5科考獲20分，選擇棄理工大學副學士及台灣大學取錄，入讀暨南大學應用化學本科課程，現為大四學生。他表示，因在港「土生土長」，並考慮到本港教師流失率高，計劃畢業後回港修讀教大一個有關STEM教育的碩士課程，再報讀PGDE，盼日後從事中學化學教師，在這個行業「貢獻一下」。

暨南大學應用化學大四生吳汶僖亦有意回流香港發展。（林宇翔攝）

吳又指，內地大學學費便宜，一年只需6,850元，連同宿舍費及醫保費需逾8,000元，故「絕對十分吸引」，同時內地高校在港的認受性越來越高，相信在內地升學可作為「CV（履歷）」，有機會增加求職時獲取錄的機會。

另一位港生麥智恆，則在廣州中醫藥大學中醫內科學修讀博士課程，他表示，在中醫學上，內地高校提供的資源不錯，並稱本港三大中醫學院的教授中，大部分均來自內地，而在香港修讀中醫的學生亦需到內地的三甲醫院實習，故「倒不如直接到內地就讀，令學習更有系統、更深入」。

港生麥智恆在廣州中醫藥大學中醫內科學修讀博士課程。（林宇翔攝）

麥亦提到，在內地修讀中醫本科課程的學費為每年逾5,000元，至於修讀研究生則需「1萬出頭」，並認為到內地升學有助了解國情、不同政策及方針，同時了解到兩地的文化差異，對他在內地發展及創業有很大幫忙。

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記者：梁凱婷

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