旁觀者丨馬貫東演市井爛仔入型入格　指吳若希具備「狐狸精三寶」

▲ 《旁觀者》

TVB劇《旁觀者》昨晚（1月15日）劇情圍繞妖氣十足的練采文（吳若希飾）及搞笑味濃的高大昇（馬貫東飾）如何對著幹。

事緣市儈冇腦但又義字當頭的爛仔大昇，因看不過眼練采文無視阿魚（王敏奕飾）女友身份纏著覓希（周柏豪飾）不放，遂插手搞破壞兼直斥練采文具備「狐狸精三寶」，因而被練采文視為眼中釘。

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▲ 《旁觀者》

男人的浪漫

對「男人的浪漫」有無限憧憬的大昇，與兒時好友隊長（董敬文飾）組成超人戰隊，並以「相信光」為主題在街上大跳「光之舞」及拍攝超人Gimmick片；結果抱著玩票心態參與事件的大昇爆紅，反而認真堅持了多年的隊長乏人問津。

練采文看中大昇與隊長「芥蒂漸生」良機，對隊長進行連番挑撥；與此同時大昇莫名遇襲…

在今晚（1月16日）《旁觀者》，除襲擊大昇的兇手曝光外，為支持好兄弟隊長，大昇將負傷上陣與隊長公開表演「光之舞」，並上演「超人孖咇打怪獸」。

▲ 《旁觀者》

縮住肚腩穿戰衣

觀乎官方拍攝花絮，馬貫東與董敬文所穿戰衣相當貼身，馬貫東更指著董敬文pat pat大讚圓潤，爆笑非常。

談到身上戰衣，馬貫東坦言最辛苦是事前Keep弗：「Keep fit嚟講呢…嗰期係食少咗嘢嘅，戒澱粉質等個人唔好咁腫脹先，再去做gym，雖然脂肪比係少咗，但都係要長期縮住個肚腩。另外拍攝嗰日都有啲凍，而嗰件衫係『冬涼夏暖』嘅，即係一有風就入晒肉，不過好彩拍攝時間唔算長，所以都頂得住。」

董敬文則透露，場口令他重拾不少童年回憶：「我廿幾年前成日做呢啲動作！」

▲ 《旁觀者》

勇奪男飛躍

入行長達18年、曾出演不少經典角色的馬貫東，前晚（1月14日）在《萬千星輝頒獎典禮2023》中終憑藉過去一年好表現勇奪「最佳飛躍男藝員」，獲大批網民留言祝賀及支持。

向來熱愛演戲的馬貫東，為了演好高大昇花了不少心思，以「麻甩八式」包括：著人字拖、R肚腩、咬牙籤、炮製鼻涕飛彈、撩鼻屎、藐嘴、猥瑣樣及瘋狂Un腳將大昇的市井形象立體化之餘，亦成功令觀眾「一見大昇即笑」，網民：「馬貫東最近角色都好沉默，呢套多嘢講又生鬼，表情又多，幾得意喎」！

馬貫東昨晚邊聽吳若希說話、邊撩鼻一幕更是相當入戲，完全將藝人形象拋諸腦後。談到麻甩八式為何如此神似，馬貫東透露全靠日常多觀察及思考。

▲ 《旁觀者》

葉蒨文演鳳姐

另值得一提的是，昨晚場口還有近日憑《妳不是她》人氣急升的葉蒨文。

劇中飾演一樓一「奇姐」的她，雖然出場不足1分鐘，但卻先後以「鳳姐」及「型格江湖大嫂」Look成功搶灘，魅力指數高企。

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