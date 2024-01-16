  • 19°C
香港時間 : 2024116日 (週二) 20:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 佘詩曼 中一面試 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

旁觀者丨馬貫東演市井爛仔入型入格　指吳若希具備「狐狸精三寶」

娛樂 18:17 2024/01/16

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 佘詩曼 中一面試 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 MIRROR

《旁觀者》

TVB劇《旁觀者》昨晚（1月15日）劇情圍繞妖氣十足的練采文（吳若希飾）及搞笑味濃的高大昇（馬貫東飾）如何對著幹。

事緣市儈冇腦但又義字當頭的爛仔大昇，因看不過眼練采文無視阿魚（王敏奕飾）女友身份纏著覓希（周柏豪飾）不放，遂插手搞破壞兼直斥練采文具備「狐狸精三寶」，因而被練采文視為眼中釘。

萬千星輝頒獎典禮2023丨馬貫東入行18年奪飛躍進步男藝人　 感謝家人體諒自己冇畀家用

《旁觀者》

男人的浪漫

對「男人的浪漫」有無限憧憬的大昇，與兒時好友隊長（董敬文飾）組成超人戰隊，並以「相信光」為主題在街上大跳「光之舞」及拍攝超人Gimmick片；結果抱著玩票心態參與事件的大昇爆紅，反而認真堅持了多年的隊長乏人問津。

練采文看中大昇與隊長「芥蒂漸生」良機，對隊長進行連番挑撥；與此同時大昇莫名遇襲…

在今晚（1月16日）《旁觀者》，除襲擊大昇的兇手曝光外，為支持好兄弟隊長，大昇將負傷上陣與隊長公開表演「光之舞」，並上演「超人孖咇打怪獸」。

《旁觀者》

縮住肚腩穿戰衣

觀乎官方拍攝花絮，馬貫東與董敬文所穿戰衣相當貼身，馬貫東更指著董敬文pat pat大讚圓潤，爆笑非常。

談到身上戰衣，馬貫東坦言最辛苦是事前Keep弗：「Keep fit嚟講呢…嗰期係食少咗嘢嘅，戒澱粉質等個人唔好咁腫脹先，再去做gym，雖然脂肪比係少咗，但都係要長期縮住個肚腩。另外拍攝嗰日都有啲凍，而嗰件衫係『冬涼夏暖』嘅，即係一有風就入晒肉，不過好彩拍攝時間唔算長，所以都頂得住。」

董敬文則透露，場口令他重拾不少童年回憶：「我廿幾年前成日做呢啲動作！」

《旁觀者》

勇奪男飛躍

入行長達18年、曾出演不少經典角色的馬貫東，前晚（1月14日）在《萬千星輝頒獎典禮2023》中終憑藉過去一年好表現勇奪「最佳飛躍男藝員」，獲大批網民留言祝賀及支持。

向來熱愛演戲的馬貫東，為了演好高大昇花了不少心思，以「麻甩八式」包括：著人字拖、R肚腩、咬牙籤、炮製鼻涕飛彈、撩鼻屎、藐嘴、猥瑣樣及瘋狂Un腳將大昇的市井形象立體化之餘，亦成功令觀眾「一見大昇即笑」，網民：「馬貫東最近角色都好沉默，呢套多嘢講又生鬼，表情又多，幾得意喎」！

馬貫東昨晚邊聽吳若希說話、邊撩鼻一幕更是相當入戲，完全將藝人形象拋諸腦後。談到麻甩八式為何如此神似，馬貫東透露全靠日常多觀察及思考。

《旁觀者》

葉蒨文演鳳姐

另值得一提的是，昨晚場口還有近日憑《妳不是她》人氣急升的葉蒨文。

劇中飾演一樓一「奇姐」的她，雖然出場不足1分鐘，但卻先後以「鳳姐」及「型格江湖大嫂」Look成功搶灘，魅力指數高企。

最新影片推介：趙希洛專訪

TOPick柴犬追星
離巢TVB丨趙希洛跳出舒適圈尋演戲初心　Candice罕談圈外伴侶Go先生

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

萬千星輝頒獎典禮2023丨劉穎鏇奪飛躍進步女藝人　操出「最強Body」成TVB新一代打女　
21:32 2024/01/14
萬千星輝頒獎典禮2023丨劉穎鏇奪飛躍進步女藝人　操出「最強Body」成TVB新一代打女　
萬千星輝頒獎典禮2023丨陳豪視再封視帝為獎勵　愛妻號支持Aimee追求演員路
12:24 2024/01/15
萬千星輝頒獎典禮2023丨陳豪視再封視帝為獎勵　愛妻號支持Aimee追求演員路
萬千星輝頒獎典禮2023丨周奕瑋獲最佳主持後發千字文剖白　　Jarvis：看到自己還有不足之處
16:53 2024/01/15
萬千星輝頒獎典禮2023丨周奕瑋獲最佳主持後發千字文剖白　　Jarvis：看到自己還有不足之處
萬千星輝頒獎典禮2023丨林子善叩謝雙親盼大家緊記孝順　靠民選奪獎：證明公司開始重視投票
18:11 2024/01/15
萬千星輝頒獎典禮2023丨林子善叩謝雙親盼大家緊記孝順　靠民選奪獎：證明公司開始重視投票
萬千星輝頒獎典禮2023丨佘詩曼發長文回味頒獎禮喜悅　承諾努力突破期待續集
今日 12:14
萬千星輝頒獎典禮2023丨佘詩曼發長文回味頒獎禮喜悅　承諾努力突破期待續集

你可能感興趣

萬千星輝頒獎典禮2023丨劉穎鏇奪飛躍進步女藝人　操出「最強Body」成TVB新一代打女　
21:32 2024/01/14
萬千星輝頒獎典禮2023丨劉穎鏇奪飛躍進步女藝人　操出「最強Body」成TVB新一代打女　
萬千星輝頒獎典禮2023丨陳豪視再封視帝為獎勵　愛妻號支持Aimee追求演員路
12:24 2024/01/15
萬千星輝頒獎典禮2023丨陳豪視再封視帝為獎勵　愛妻號支持Aimee追求演員路
萬千星輝頒獎典禮2023丨周奕瑋獲最佳主持後發千字文剖白　　Jarvis：看到自己還有不足之處
16:53 2024/01/15
萬千星輝頒獎典禮2023丨周奕瑋獲最佳主持後發千字文剖白　　Jarvis：看到自己還有不足之處
葉蒨文 吳若希 馬貫東 旁觀者（電視劇） 萬千星輝頒獎典禮 電視劇 綠葉 TVB 葉蒨文（演員）

最高瀏覽

【日本撞機】國泰與大韓航空客機新千歲機場相撞　縱橫遊直擊事發一刻：幸運沒人受傷
【日本撞機】國泰與大韓航空客機新千歲機場相撞　縱橫遊直擊事發一刻：幸運沒人受傷