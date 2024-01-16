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【日本撞機】國泰：機上無乘客及機組人員　CX583乘客需坐另一航班回港

社會 19:12 2024/01/16

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大韓與國泰客機在新千歲機場相撞。（影片截圖）

日本當地時間今日（16日）下午5時30分，大韓與國泰客機在新千歲機場相撞，沒人受傷。國泰航空證實，旗下一架國泰航機，今日於札幌新千歲機場停泊時，涉及一宗地面事故。當時國泰航機已停泊於飛機泊位，機上並無乘客及機組人員，遭一架滑行中的大韓航空A330航機碰撞。

為此，由札幌前往香港的CX583航班將不會如期啟程。該航班的大多數顧客將改乘搭國泰航空今日於札幌回港的另一航班，其餘顧客將於明日啟程，國泰謹向受影響顧客致歉。

據韓媒報道，大韓航空稱，當時正在登機口使用日本航空（JAL）航地勤公司的牽引車將客機後推，但因大雪打滑。機上共有289人，包括機長、12名機組人員和276名乘客。大韓航空對為乘客帶來不便深表歉意，計劃提供飛機餐和電子優惠券，且正與當地機場當局協商，允許乘客轉乘其他航班。而替代航班於昨晚8時30分從仁川機場飛往新千歲機場，預計今凌晨1時在當地出發，凌晨4時15分抵達仁川。

涉事大韓航班KE766，原定日本時間昨午2時，從新千歲機場飛往仁川機場，但因大雪延誤和相撞事故，共延誤11小時。

日本北海道札幌市近日迎來本月最大降雪，據日媒報道，新千歲機場昨有46班來回航班取消。

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責任編輯：梁薾心

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