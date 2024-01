【日本撞機】國泰：機上無乘客及機組人員　CX583乘客需坐另一航班回港

日本當地時間今日(16日)下午5時30分,大韓與國泰客機在新千歲機場相撞,沒人受傷。國泰航空證實,旗下一架國泰航機,今日於札幌新千歲機場停泊時,涉及一宗地面事故。當時國泰航機已停泊於飛機泊位,機上並無乘客及機組人員,遭一架滑行中的大韓航空A330航機碰撞。

In snowy conditions,A Korean Air Airbus A330 aircraft wing has hit the Cathay Pacific B777 aircraft APU compartment,Horizontal stabilizer and Rudder in a ground collision at Hokkaido's Shin-Chitose Airport at around 5:30 on the 16th january. No injuries have been reported so far. pic.twitter.com/4IlPUZ59JN