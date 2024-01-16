【中一派位】有東區中學自行收生申請急升3成　「高才」子女佔少數料需時考慮住屋問題

▲ 位於柴灣的寶血女子中學今年接獲中一自行分配學位申請，較去年急升逾3成。（學校提供）

9月入學的中一「自行分配學位階段」今日（16日）截止申請，有早前參加了大灣區學校教育展的東區中學透露，今年申請數目按年急升逾3成，但內地「高才」子女申請只佔少數，暫時對中一收生幫助不大，相信內地家長需考慮本港住屋問題等，部分擬押後到3、4月才決定是否申請入學。港島及北區部分熱門學校則稱收表量跟去年相若，但近期不泛內地生申請插班。

聖若瑟、鄧顯均收逾400份申請 與去年相若

高才通計劃推出迄今1年多，逾2萬名申請人受養子女簽證已獲批，政府至今無公布有關學生具體年齡或年級分布。據教育局上周透露，有關「高才」子女偏佈各年級，並指今年新推出便利措施，容許9月升中或升小的「高才」子女，在申請自行分配學位時毋須獲批相關簽證。

上月本港學界首辦面向內地家長的大灣區香港學校教育展，有份參展的柴灣寶血女子中學副校長曾梓維向本報透露，該校在中一自行分配學位階段接獲申請表，按年急升逾3成，認為在人口下降、有縮班殺校潮的東區，「不跌反升已經好好」，相信是學校改善辦學及宣傳工作奏效。

曾梓維提到，從家長提供簽證及面談得知，僅個別申請來自「高才」子女，「唔係預計中咁多」，估計內地家長需考慮較多因素，例如本港住屋情況，亦有家長表示擬於3至4月才決定是否申請入學。

寶血女子中學：高才子女申請不似預期

另有多間學校稱無正式統計「高才」子女申請入讀中一的人數。中西區傳統名校聖若瑟書院及北區英中香港道教聯合會鄧顯紀念中學均接獲400多份申請，與去年相若。鄧顯中學校長黃信德提到，截至今日傍晚發現其中2份電子申請報稱來自北京，但無法核實家長是否「高才」，該校一律要求家長於3月首個周六來港進行實體面試；他亦提到，得悉區內中學插班生已「收滿」，料受惠於高才通計劃。

中西區津校聖士提反堂中學校長麥偉麟亦稱收表量跟去年相若，估計「高才」家長主要申請插班，本學年更是幾乎每日都收到內地家長查詢插班，中一及中三更已經「收爆」，已填滿中一「普教中」的班別，肯定這批內地生源能有助本地學校收生。

聖士提反堂中學：普教中班別插班生已「收爆」

此外，今年是中一自行分配學位第2年接受家長以電子平台提交申請，多間學校均稱大部分家長選擇實體交表，麥偉麟指今年交電子表格人數略升，但普遍家長仍傾向傳統申請方法。

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記者：馮琪雅