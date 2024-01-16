【渣馬2024】渣馬周日開跑氣溫驟降　浸大中醫教路4階段備戰攻略

▲ 浸大中醫教路4階段備戰渣馬。（浸大圖片）

渣打香港馬拉松周日（21日）舉行，天文台預料一道冷鋒會在周末橫過華南沿岸，比賽當日氣溫顯著下降，氣溫介乎15至20度，打鼓嶺最低氣溫11度。浸大中醫學院臨床部講師李晋豪今日（16日）指，賽前一日（20日）是廿四節氣中的「大寒」，建議跑手賽前按摩助入眠，並戒吃3類食物，賽事日以3層穿搭助禦寒，賽後則足浴紓緩疲勞。

李晋豪指，渣馬跑手在賽前一周，應益氣養血，增強狀態，建議飲用加味四君子湯，益氣健脾，改善腸道吸收，提升機能，或飲用加味沙參玉竹湯，益氣養陰，清肺止咳化痰，增強體力；亦可按壓耳穴，強筋壯骨，預防受傷。

他續指，跑手賽前忌吃糯米、牛奶、芝士、甜品、肥肉等，因相關食物性質黏膩、難以消化，多食容易損害脾胃運化功能，助濕生痰，停滯於關節、肌肉，引致關節活動不利，從而誘發痛症，同時阻礙氣機，進食後容易腹脹不適。

而由於「胃喜暖而惡寒」，生冷寒涼食物，過食易損害脾胃運化功能，使濕濁內生，停滯於關節、肌肉，加上「寒性凝滯」，寒氣會導致體內氣血流通減慢，經絡氣血運行不暢而「不通則痛」，筋脈拘緊，誘發「寒痹」，關節疼痛，故跑手亦應避免進食西瓜、火龍果、椰子、梨子、柿子、蟹、白蘿蔔、白菜、苦瓜、刺身、沙律、雪糕、冷凍食物或飲料等。

烏梅、菠蘿、醋、薑、葱、蒜、辣椒、花椒等酸辣食物，亦應戒口，否則可能加重筋骨疼痛，出現關節屈伸不利，更甚者可以誘發抽筋，影響臨場發揮。

他亦稱，午夜11時至1時是身體進入休養及收復的開始，凌晨1至3時則是肝經氣血最旺的時刻，若沒有在此期間入睡，會錯過人體各大內臟新陳代謝的排毒時間，故建議跑手在賽前一日的晚上11時入睡、清晨5時起床，亦可按摩太陽穴及安眠穴幫助入眠。

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至於比賽當日，李晋豪指，賽前應減少進食高油分、高脂肪食物，同時可多進食高碳水化合物的澱粉質食賽前應減少進食高油分、高脂肪食物，可多進食高碳水化合物的澱粉質食物，如薯仔、蕃薯、粟米、麥皮、全麥麵包或意粉等，以增加醣儲備，提供足夠能量應付比賽

比賽衣着則建議可分3層，最內層可穿速乾T恤或緊身衣，中間層選擇輕便、寬鬆、透氣度高的短袖運動衫，最外層則可準備一件薄防風外套；材質不建議是純棉。另要注重賽前熱身，賽後拉筋。

完成賽事後，雙腳難免疲勞痠痛，李晋豪說，跑手可透過足浴放鬆，促進代謝循環，紓緩腿部肌肉疲勞，但建議飯後一小時才進行，時間以15至25分鐘為宜，水溫維持38至40度，以身體輕微出汗為宜。經期婦女、孕婦、皮膚過敏、糖尿病或患有心腦血管疾病的人士不宜足浴，若足浴後出現敏感症狀，應立即停止並諮詢註冊中醫師意見。

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責任編輯：梁薾心