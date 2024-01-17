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助長者處理漏水致開會遲到　區議員即收溫提　理由是……

政治 08:00 2024/01/17

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《履職監察指引》要求區議員至少出席8成會議。（趙居逸攝）

港府改革區議會後，亦希望區議員表現符合公眾期望，其中，《履職監察指引》要求區議員，至少出席8成會議，避免遲到早退。據聞，已有區議員開會遲到，收到區議會主席的「溫馨提示」。

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據悉，在區議員遲到後，當區區議會主席事後跟進原因，對方解釋話，是因為幫助區內一名婆婆處理家中漏水，耽誤了時間。不過，區議會主席未有因此酌情寬免，而是照事實記錄，並提醒該區議員，可善用當區關愛隊服務，即使要自己出馬，亦應提前知會。

根據《指引》，區議員如因公務，或健康等理由未能出席會議，須在會前向秘書處遞交申請。區議會只會同意議員因身體不適、代表所屬區議會出席會議、活動或區議會認為合理的其他理由而缺席。其他理由包括︰分娩、侍產、因履行法例要求的公民責任等，並不包括為區內市民提供緊急服務。至於遲到早退等則未有訂明，但均會被記錄在案。

不應遲到早退，在會上「瞌眼瞓」又如何？油尖旺區議會月初的首次會議，經民聯區議員陳少棠就被發現會上瞌眼瞓，該區民政專員、區議會主席余健強回覆查詢時就話，已提醒有關區議員，對方有承諾會多加留意，又話《指引》列明對區議員要求和標準，設負面行為清單和調查處理機制。

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撰文 : 傅流螢

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