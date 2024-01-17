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【垃圾徵費】環團倡大廈定點收垃圾減「執手尾」　公共地方設CCTV防違規

社會 00:01 2024/01/17

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綠領行動何漢威認為，不應低估市民配合徵費的能力，認為可在大廈樓下設指定垃圾桶收集垃圾，並在公共地方設CCTV監察，有阻嚇違規作用。（資料圖片）

環境及生態局局長謝展寰近日多次指出，市民日後只是要買指定袋棄置垃圾，並可沿用現時方法棄置垃圾，「要做的事情很簡單」。不過環團指出，要杜絕非法棄置及物管「執手尾」，應將責任放在住戶身上，建議在每幢大廈樓下設指定垃圾收集點，並在公共地方加裝閉路電視，相信已起阻嚇作用，同時減輕清潔工及物管公司協助揪出違規住戶的壓力，強調不應低估市民的執行意願及能力。

綠領行動總幹事何漢威指，垃圾徵費原意是要改變棄置垃圾習慣及建立減廢文化，「就是要改變行為」。他指現時只要求住戶買指定袋，其實只做了一半；而衍生違規不用指定袋及非法棄置，是「扔垃圾」做法太寬鬆，沿用現時方法棄置並未起到監察作用。他認為在扔垃圾方法作出改變，已可大減違規行為。他舉例，台灣是定時定點收集垃圾，本港就算難跟隨，但早年環團於屋苑試驗垃圾徵費方式，已試行指定地點收垃圾，初見成效。

他舉例，大廈垃圾房上鎖，住戶須到每座樓下的指定垃圾桶棄置指定袋的垃圾，並在公共地方設閉路電視，可大減違規情況，亦減少產生所謂「執手尾」問題，而清潔工及物管一直擔心難以找出違規住戶，以及「執手尾」加重清潔成本，相信亦可解決。何漢威指，「就算住戶不想專程落街扔垃圾，第二日返工返學、買餸，落樓時順便扔垃圾，都不難做，又無限指定時間。」

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謝展寰指，按外國經驗，全部市民用指定袋要一定時間，建立減廢文化或要3至5年。為推動學校宣傳教育，環保署未來一、兩個月陸續向全港小學生派發1個15公升指定袋，藉此宣傳「入屋」；另在全港中小學展示垃圾徵費海報和橫額，並發放電子宣傳單張和宣傳短片等，讓學校編製相關綠色課程。

民建聯立法會顏汶羽表示，建議政府參考衞生黑點舉報方式，設立熱綫、網站、地圖，讓全民齊監察「無手尾」的人。環保署表示市民可致電熱綫2838 3111舉報，並將推出設有定位的手機應用程式，供市民上載圖片舉報非法棄置垃圾。
 

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記者：吳雋妍

 

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