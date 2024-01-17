上位花旦丨蔣家旻因盲腸炎突發入院做手術　Angel：這讓我驚慌得流淚

▲ 蔣家旻：「不要諱疾忌醫。」

蔣家旻（Angel）在昨晚（1月16日）上載一張自己手上插有醫藥點滴的卧床照，指自己突發入醫院接受手術，並提醒大家不要諱疾忌醫。

Angel回想：「被推進手術室時的無助、恐懼和擔憂，是在戲裡體會不到的。」

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蔣家旻突發入院感受深

Angel在社交平台發文報平安：

從劇裏模擬人生

到病床的現場

原來生活從來不設彩排



原本預定今天啟程前往日本拍攝《法證6》

如果不是即將出國

我猜我還在拖延看醫生

前天晚上 疼痛突然襲來

熬過了漫長的夜晚

直到第二天黃昏才去醫院

掃描後才發現 原來我得了盲腸炎

需要立刻住院並進行手術

這讓我驚慌得流淚



這突發狀況給《法證先鋒6》和《反黑英雄》的團隊帶來了不便

也讓幕後的同事忙於應對突發的事情

真的很抱歉😔🙏



雖說是小手術 但這次的經歷

從頭到尾 沒有一本劇本能讓我有所準備

被推進手術室時的無助 恐懼和擔憂

是在戲裡體會不到的😩



#傷口還沒癒合

#今天的狀態比昨天好了一點

#我是廢物躺平被照顧

#走路慢得像蝸牛

#不幸之中大幸

#不要諱疾忌醫

方力申、張繼聰、Babyjohn、羅天宇、江嘉敏、郭柏妍等藝人也有留言送上關心，有網民留言：「突然嘅，一開IG嚇親我呀😮😢快啲好返啦！好擔心😢😢早日康復，take care❤️❤️❤️❤️」。

另外，在Angel透露自己因盲腸炎入院前，她於4天前有更新IG，就是她進食麻辣鍋的短片，不知是否與事件有關。

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