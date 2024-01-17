  • 19°C
香港時間 : 2024117日 (週三) 11:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

上位花旦丨蔣家旻因盲腸炎突發入院做手術　Angel：這讓我驚慌得流淚

娛樂 10:19 2024/01/17

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 萬千星輝頒獎典禮2023

蔣家旻：「不要諱疾忌醫。」

蔣家旻（Angel）在昨晚（1月16日）上載一張自己手上插有醫藥點滴的卧床照，指自己突發入醫院接受手術，並提醒大家不要諱疾忌醫。

Angel回想：「被推進手術室時的無助、恐懼和擔憂，是在戲裡體會不到的。」

香港小姐︱岑杏賢連環慶祝35歲生日　朱千雪+蔣家旻為氣質靚媽送祝福

蔣家旻突發入院感受深

Angel在社交平台發文報平安：

從劇裏模擬人生
到病床的現場
原來生活從來不設彩排

原本預定今天啟程前往日本拍攝《法證6》
如果不是即將出國
我猜我還在拖延看醫生
前天晚上 疼痛突然襲來
熬過了漫長的夜晚
直到第二天黃昏才去醫院
掃描後才發現 原來我得了盲腸炎
需要立刻住院並進行手術
這讓我驚慌得流淚

這突發狀況給《法證先鋒6》和《反黑英雄》的團隊帶來了不便
也讓幕後的同事忙於應對突發的事情
真的很抱歉😔🙏

雖說是小手術 但這次的經歷
從頭到尾 沒有一本劇本能讓我有所準備
被推進手術室時的無助 恐懼和擔憂
是在戲裡體會不到的😩

#傷口還沒癒合
#今天的狀態比昨天好了一點
#我是廢物躺平被照顧
#走路慢得像蝸牛
#不幸之中大幸
#不要諱疾忌醫

方力申、張繼聰、Babyjohn、羅天宇、江嘉敏、郭柏妍等藝人也有留言送上關心，有網民留言：「突然嘅，一開IG嚇親我呀😮😢快啲好返啦！好擔心😢😢早日康復，take care❤️❤️❤️❤️」。

另外，在Angel透露自己因盲腸炎入院前，她於4天前有更新IG，就是她進食麻辣鍋的短片，不知是否與事件有關。

點擊圖片放大
+5
+4

最新影片推介：趙希洛專訪

TOPick柴犬追星
離巢TVB丨趙希洛跳出舒適圈尋演戲初心　Candice罕談圈外伴侶Go先生

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

緋聞男女丨郭柏妍近期刻意與丁子朗保持距離　A0女神「移情別戀」上位靚仔歌手
16:20 2024/01/16
緋聞男女丨郭柏妍近期刻意與丁子朗保持距離　A0女神「移情別戀」上位靚仔歌手
視后級女神丨李佳芯親回缺席頒獎典禮原因　透露有心與TVB傾續約：公司積極安排工作給我
18:01 2024/01/16
視后級女神丨李佳芯親回缺席頒獎典禮原因　透露有心與TVB傾續約：公司積極安排工作給我
【萬千星輝頒獎典禮2022】蔣家旻憑「反骨琪」奪最佳女配角　Angel：明白到堅持嘅可貴
20:47 2023/01/08
【萬千星輝頒獎典禮2022】蔣家旻憑「反骨琪」奪最佳女配角　Angel：明白到堅持嘅可貴
【上位花旦】蔣家旻被樂小姐點名力捧　棄鄰家女孩變貴婦密密騷Hermès收藏
12:19 2023/04/05
【上位花旦】蔣家旻被樂小姐點名力捧　棄鄰家女孩變貴婦密密騷Hermès收藏

你可能感興趣

緋聞男女丨郭柏妍近期刻意與丁子朗保持距離　A0女神「移情別戀」上位靚仔歌手
16:20 2024/01/16
緋聞男女丨郭柏妍近期刻意與丁子朗保持距離　A0女神「移情別戀」上位靚仔歌手
視后級女神丨李佳芯親回缺席頒獎典禮原因　透露有心與TVB傾續約：公司積極安排工作給我
18:01 2024/01/16
視后級女神丨李佳芯親回缺席頒獎典禮原因　透露有心與TVB傾續約：公司積極安排工作給我
【萬千星輝頒獎典禮2022】蔣家旻憑「反骨琪」奪最佳女配角　Angel：明白到堅持嘅可貴
20:47 2023/01/08
【萬千星輝頒獎典禮2022】蔣家旻憑「反骨琪」奪最佳女配角　Angel：明白到堅持嘅可貴
蔣家旻 娛樂人物職業 演員 TVB 娛樂機構 娛樂行業 手術 盲腸炎

最高瀏覽

【日本撞機】國泰與大韓航空客機新千歲機場相撞　縱橫遊直擊事發一刻：幸運沒人受傷
【日本撞機】國泰與大韓航空客機新千歲機場相撞　縱橫遊直擊事發一刻：幸運沒人受傷
新聞之花丨「昇女郎」李曉欣答應男友求婚　準人妻：This is the start of something beautiful
新聞之花丨「昇女郎」李曉欣答應男友求婚　準人妻：This is the start of something beautiful