校園直擊︱温浩根小學試行兩周一天「無功課日」　助學生減壓提升學習效率  

▲ 寶安商會温浩根小學試行兩星期一次的「無功課日」。

針對香港學生的壓力問題，教育局終於作出回應，呼籲全港學校展開「多關懷・添幸福」大行動，行動內容包括呼籲學校檢視功課、測驗和考試安排；鼓勵師生增加交流、互相關心等，當然還少不了教育局的「絕招」 -- 派錢！向津貼中、小學派發「好精神」津貼，資助學校推行相關活動。

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說到檢視學校功課量和考試測驗次數，我過去接觸不少校長，他們就算「夠膽做」，也不「夠膽認」，其中一個原因是害怕被「標籤」為Happy School / 關愛 / 弱勢學校，尤其是在適齡學童減少、收生競爭加劇的環境下，有誰還敢輕舉妄動？



其中一個夠膽做又夠膽講的，是認識多年的老友呂錦強校長，以前在舊校，也經常聽他探討功課的意義：「做功課不應該是為了操練學生；學生明白知識才是重點。如果學生做四題已經識，何必要他們做十題？做少些，老師改簿也不會那麼辛苦，可以多留時間去關心學生。」去年九月他到任東涌新校 -- 寶安商會温浩根小學，與老師討論後，決定試行兩星期一次的「無功課日」。



其實拆牆鬆綁有很多方法，例如該校過往也一直在下午安排「功課堂」，校方發現學生在學校做功課，比在家裡做更專心、更有效率，老師也能夠第一時間了解學生在學習上遇到的「難點」，然後加以協助。在無功課日，老師將會調整課堂內容，改為做多一些課堂練習，確保學生在課堂上已經掌握知識，其實已經達到做功課的目的。

▲ 校方發現學生在學校做功課，比在家裡做更專心、更有效率。（作者提供）



兩星期一次的無功課日，聽落好像很「小兒科」，但對於精神長期繃緊的學童，隔個星期能夠找個機會放鬆下來，已經十分難得。可能小朋友早在星期日晚，已經對星期三的「無功課日」有所期待，那麼他們整個星期上學的心態也可以很不同。



無功課日的另一個目的，是為學生和家長製造空間。呂校長也呼籲，家長不要將這個偶一為之的空檔填滿：「或者家長可以安排小朋友參加他們感興趣的活動、親子活動，甚至和長輩食餐晚飯。多些和小朋友進行互動和給予鼓勵，這些建立家庭關係的工作，很難外判給學校和補習社去處理。」

教育局今次的關懷行動雖然來晚了，但希望還來得及。在官方認證下，希望能夠鼓勵更多學校站出來，讓更人性化的功課、測考安排成為主流風氣，而不只是「關愛學生」熱潮之下的一句口號。

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