日本地震｜一家五口妻兒4人遭山泥活埋　倖存丈夫辦喪禮哭別：留下來充滿罪惡感

▲ 日本石川縣能登半島在元旦日發生7.6級大地震中，其中一家五口僅丈夫倖存，他日前獨自為妻兒4人辦喪禮。

日本石川縣能登半島早前發生7.6級大地震，摧毀了無數家庭，石川縣42歲警員大間圭介原本一家五口生活美滿，怎料遇上大地震，38歲妻子與3名年幼子女遭山泥活埋罹難，只剩下他獨活。日前大間圭介為妻兒舉行喪禮，悲痛哭別亡妻：「我想永遠和你在一起……」

據日本《讀賣新聞》報道，居於金澤市的42歲大間圭介與38歲妻子晴香趁新年假期，帶同11歲大女優香、9歲次子泰介和3歲孻仔湊介，一起返回他和妻子位於石川縣北部珠洲市的娘家，不料遇上地震。大間圭介跑到屋外確認安全狀況期間，遇上第二次地震，他目擊妻子和3子女遭泥石流掩埋，他當場大聲呼喊妻兒的名字，希望妻兒能活下來。

搜救人員其後在廢墟中先後挖出他們的遺體，並已失去生命跡象。大間面對遺體如錐心之痛說：「你們一定覺得又冷又可怕，抱歉沒能救活你們。」

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曾承諾兩夫妻一起去旅行

至剛過去的周日（14日），大間在金澤市為妻兒舉辦喪禮。他指與妻子同樣來自珠洲市，結婚13年，感激妻子把青春奉獻給自己，一直持家有道，因自己經常要當值，妻子負責照顧3名年幼子女。

大間致悼詞時憶述妻子生前的甜蜜回憶，於2021年他負責東京奧運的保安工作，出發前一天，妻子寫了一封信鼓勵他：「加油，我愛你，我會等你回來」，成為大間的工作動力。大間還記得妻子說過：「等小孩長大自立之後，想兩夫妻一起去旅行」，如今已成泡影，他強忍悲傷說：「希望能永遠和家人在一起……」

▲ 日本石川縣能登半島在元旦日發生7.6級大地震，摧毀了無數家庭。（法新社）

大間圭介又讚揚子女乖巧，其中次子泰介是個貼心小男孩，會主動幫忙倒垃圾、摺衫，有時更會花零用錢在家人身上。大間去年生日時，次子就送他一件很溫暖的運動衫，所以聖誕節他送次子很多遊戲和衣服。而3歲孻仔湊介則是個被寵壞的孩子，每次他下班回家，湊介都會扭抱和飛高高。

努力工作為家人活下去

除了妻兒4人外，大間亦有其他親人在地震中罹難，他對於成為倖存者充滿罪惡感，「我想留下證據，證明我為家人而生存、努力工作。」大間向家人承諾會努力活下去：

謝謝你們給予我無可取代的時光，感謝你們的來臨，你們永遠是我的瑰寶。

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責任編輯：王明芳