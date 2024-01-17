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IB學校丨2023全球IB成績最強百大學校　香港19校進榜3名校躋身十強

升學教育 10:55 2024/01/17

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熱門 新手爸媽 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 萬千星輝頒獎典禮2023

2023全球IB成績最強百大學校，香港19校進榜，3名校躋身十強。

【IB/IBDP/國際文憑/海外升學】近年國際文憑（International Baccalaureate，IB）學制愈來愈受香港家長歡迎，課程著重培養學生創造力、想像力和思考能力，其中為期兩年的國際預科文憑（IBDP）受世界各大學認可，是海外升學的重要途徑。有英國升學網站統計了2023年全球百大成績最強IB學校，其中全球10大中有3間為香港學校。

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英國升學網站「ib-schools.com」近日公布了全球百大成績最強IB學校名單，排行榜首的是俄羅斯的「Letovo School」，IB平均分為42.1，第二位是新加坡的Anglo Chinese School，平均分為41.8。本港有3間學校打入十大，包括排行第3位的聖保羅男女中學，平均分是41.4，拔萃男書院排名第7位，平均分是41.0，德瑞國際學校排名第9，平均分為40.0。

全球十大成績最強IB學校

排名學校名稱國家及地區IB平均分
1Letovo School俄羅斯42.1
2Anglo Chinese School新加坡41.8
3聖保羅男女書院香港41.4
4St Joseph’s Institution新加坡41.3
5K. International School Tokyo日本41.1
5King's College School - Wimbledon英國41.1
7Godolphin & Latymer School英國41.0
7拔萃男書院香港41.0
9德瑞國際學校香港40.0
10School of the Arts Singapore新加坡39.7

19間打入IB全球百大的香港學校

本港有19間學校打入IB全球百大，排名由全球第3至第67不等，IB平均分由41.4至36.0。

排名學校名稱IB平均分
3聖保羅男女書院41.4
7拔萃男書院41.0
9德瑞國際學校40.0
17保良局蔡繼有學校38.9
17漢基國際學校38.9
23智新書院 (英基)38.1
25弘立書院38.0
25新加坡國際學校38.0
33香港華人基督教聯會真道書院37.6
36滬江維多利亞學校37.4
40啟歷學校(中學校舍)37.0
40沙田學院 (英基)37.0
40香港加拿大國際學校37.0
40啓新書院 (英基)37.0
61英皇佐治五世學校 (英基)36.4
64英基學校協會36.1
64南島中學 (英基)36.1
67西島中學 (英基)36.0
67港島中學 (英基)36.0

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責任編輯：林愛娜

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