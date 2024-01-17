IB學校丨2023全球IB成績最強百大學校　香港19校進榜3名校躋身十強

▲ 2023全球IB成績最強百大學校，香港19校進榜，3名校躋身十強。

【IB/IBDP/國際文憑/海外升學】近年國際文憑（International Baccalaureate，IB）學制愈來愈受香港家長歡迎，課程著重培養學生創造力、想像力和思考能力，其中為期兩年的國際預科文憑（IBDP）受世界各大學認可，是海外升學的重要途徑。有英國升學網站統計了2023年全球百大成績最強IB學校，其中全球10大中有3間為香港學校。

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英國升學網站「ib-schools.com」近日公布了全球百大成績最強IB學校名單，排行榜首的是俄羅斯的「Letovo School」，IB平均分為42.1，第二位是新加坡的Anglo Chinese School，平均分為41.8。本港有3間學校打入十大，包括排行第3位的聖保羅男女中學，平均分是41.4，拔萃男書院排名第7位，平均分是41.0，德瑞國際學校排名第9，平均分為40.0。

全球十大成績最強IB學校

排名 學校名稱 國家及地區 IB平均分 1 Letovo School 俄羅斯 42.1 2 Anglo Chinese School 新加坡 41.8 3 聖保羅男女書院 香港 41.4 4 St Joseph’s Institution 新加坡 41.3 5 K. International School Tokyo 日本 41.1 5 King's College School - Wimbledon 英國 41.1 7 Godolphin & Latymer School 英國 41.0 7 拔萃男書院 香港 41.0 9 德瑞國際學校 香港 40.0 10 School of the Arts Singapore 新加坡 39.7

19間打入IB全球百大的香港學校

本港有19間學校打入IB全球百大，排名由全球第3至第67不等，IB平均分由41.4至36.0。

排名 學校名稱 IB平均分 3 聖保羅男女書院 41.4 7 拔萃男書院 41.0 9 德瑞國際學校 40.0 17 保良局蔡繼有學校 38.9 17 漢基國際學校 38.9 23 智新書院 (英基) 38.1 25 弘立書院 38.0 25 新加坡國際學校 38.0 33 香港華人基督教聯會真道書院 37.6 36 滬江維多利亞學校 37.4 40 啟歷學校(中學校舍) 37.0 40 沙田學院 (英基) 37.0 40 香港加拿大國際學校 37.0 40 啓新書院 (英基) 37.0 61 英皇佐治五世學校 (英基) 36.4 64 英基學校協會 36.1 64 南島中學 (英基) 36.1 67 西島中學 (英基) 36.0 67 港島中學 (英基) 36.0

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責任編輯：林愛娜