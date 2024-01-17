IB學校丨2023全球IB成績最強百大學校 香港19校進榜3名校躋身十強
【IB/IBDP/國際文憑/海外升學】近年國際文憑（International Baccalaureate，IB）學制愈來愈受香港家長歡迎，課程著重培養學生創造力、想像力和思考能力，其中為期兩年的國際預科文憑（IBDP）受世界各大學認可，是海外升學的重要途徑。有英國升學網站統計了2023年全球百大成績最強IB學校，其中全球10大中有3間為香港學校。
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英國升學網站「ib-schools.com」近日公布了全球百大成績最強IB學校名單，排行榜首的是俄羅斯的「Letovo School」，IB平均分為42.1，第二位是新加坡的Anglo Chinese School，平均分為41.8。本港有3間學校打入十大，包括排行第3位的聖保羅男女中學，平均分是41.4，拔萃男書院排名第7位，平均分是41.0，德瑞國際學校排名第9，平均分為40.0。
全球十大成績最強IB學校
|排名
|學校名稱
|國家及地區
|IB平均分
|1
|Letovo School
|俄羅斯
|42.1
|2
|Anglo Chinese School
|新加坡
|41.8
|3
|聖保羅男女書院
|香港
|41.4
|4
|St Joseph’s Institution
|新加坡
|41.3
|5
|K. International School Tokyo
|日本
|41.1
|5
|King's College School - Wimbledon
|英國
|41.1
|7
|Godolphin & Latymer School
|英國
|41.0
|7
|拔萃男書院
|香港
|41.0
|9
|德瑞國際學校
|香港
|40.0
|10
|School of the Arts Singapore
|新加坡
|39.7
19間打入IB全球百大的香港學校
本港有19間學校打入IB全球百大，排名由全球第3至第67不等，IB平均分由41.4至36.0。
|排名
|學校名稱
|IB平均分
|3
|聖保羅男女書院
|41.4
|7
|拔萃男書院
|41.0
|9
|德瑞國際學校
|40.0
|17
|保良局蔡繼有學校
|38.9
|17
|漢基國際學校
|38.9
|23
|智新書院 (英基)
|38.1
|25
|弘立書院
|38.0
|25
|新加坡國際學校
|38.0
|33
|香港華人基督教聯會真道書院
|37.6
|36
|滬江維多利亞學校
|37.4
|40
|啟歷學校(中學校舍)
|37.0
|40
|沙田學院 (英基)
|37.0
|40
|香港加拿大國際學校
|37.0
|40
|啓新書院 (英基)
|37.0
|61
|英皇佐治五世學校 (英基)
|36.4
|64
|英基學校協會
|36.1
|64
|南島中學 (英基)
|36.1
|67
|西島中學 (英基)
|36.0
|67
|港島中學 (英基)
|36.0
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責任編輯：林愛娜