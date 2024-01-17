【海豚擱淺】今年第二宗成年江豚擱淺　吉澳東澳灣豚屍嚴重腐爛

▲ 今年第二宗成年江豚擱淺，吉澳東澳灣豚屍嚴重腐爛（香港海洋公園保育基金提供）

香港海洋公園保育基金於昨日（16日）接獲通報，稱在吉澳東澳灣發生一宗鯨豚擱淺個案，為本年度第2宗。保育基金已派員到場，將江豚屍身帶回海洋公園作詳細解剖及分析。該具屍體嚴重腐爛，身長約169厘米，經檢驗後相信為成年江豚，其性別有待確定。

香港海洋公園保育基金呼籲大眾，若發現懷疑鯨豚、鯊魚及鯆魚擱淺個案，請致電1823熱線，並提供發現擱淺的時間、地點、相片，讓行動組能盡快到場跟進。同時呼籲公眾出海和到沙灘遊玩的時候，記得要帶走自己垃圾。進行水上活動時，亦應盡量避免在船上使用洗頭水和淋浴露，以免未受處理的化學物直接污染海洋環境。

今年1月7日東平洲有一條江豚擱淺，屬香港海洋公園保育基金今年處理的第一宗鯨豚擱淺個案。基金表示擱淺的是一條成年江豚，身長約143厘米，屍身已嚴重腐爛。

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責任編輯：陳麗娜