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操fit手臂｜每日10次！2個簡單動作KO拜拜肉 1招放鬆身心靈保持正能量

健康資訊 08:05 2024/01/18

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熱門 新手爸媽 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 萬千星輝頒獎典禮2023

手臂肉鬆弛形同穿著蝙蝠衣般？本報近日邀請到美女健身教練Cathy與晴報太太懷鈺一起做運動，Cathy教練教授2個簡單動作，只要每日做10次就能夠修緊手臂線條。Cathy同時分享如何透過冥想放鬆身心靈，讓自己保持樂觀態度面對生活上各式各樣的壓力。

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2個動作修緊手臂線條

修手臂動作1

  • 首先盤腿坐在地上，挺直背部。
  • 雙手向外伸長，與肩膊成水平。
  • 由手腕緩慢地向前扭轉。
  • 當扭到手掌向上，手踭開始往內收。
  • 然後再旋轉向外伸。

進行動作時，要保持沉肩；扭轉雙手時會感受到二頭肌有用力，而當雙手往內收時會感覺到肩胛骨夾起。

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修手臂動作2

  • 首先盤腿坐在地上，挺直背部。
  • 吸氣時，右手往上提起，手臂貼著耳朵。
  • 然後身體緩慢地向左拉，眼望地下。
  • 吸氣時會回正身體。
  • 再呼氣拉伸，重複做10次。
  • 完成後換邊進行相同動作。

進行動作時會感覺到腰側有拉扯感。

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透過冥想保持樂觀態度

Cathy教練表示，有時人與人之間的關係、工作、家庭等因素都會牽動到情緒，造成憤怒、不開心或負面思想的出現。但其實只要透過「冥想」，把專注力放在日常生活中的一些值得感恩之小事，就可以幫助大腦輸入正面訊息，幫助大家保持正面樂觀的態度去看待事物。

她續指，而這些感恩事項可以好簡單，例如今日做完運動很開心、午餐很好吃，或感恩自己對身體健康的堅持等。她說：

「學習對這些小事有所感恩，令我們有不同的角度去看待事物。」

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撰文：郭子豐

攝影：陳健珊

鳴謝：健身教練Cathy

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