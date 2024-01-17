【六合彩】頭獎彩金累積到$3,000萬　有5個字竟今年重複攪出

▲ 六合彩又有巨額彩池。（資料圖片）

六合彩新一期於本周四（18日）開彩，頭獎一注獨中預計派彩達3,000萬元。

六合彩已連續三期無人中頭獎，令頭獎彩金不斷滾存，倘幸運兒明晚一注獨中，派彩高達3,000萬元。

1月16日攪珠結果

第6期六合彩，攪珠結果為1、6、8、27、41、47，特別號碼29。

頭獎無人中。二獎一注中，每注派242萬元。

吼實幸運號碼

「1」、「3」、「6」、「8」和「29」，這5個號碼在2024年經常被攪出，尤其在1月16日和1月11日的攪珠中，其中4個號碼竟然可以重複同時出現。

六合彩幸運攻略

過去20期攪珠中，「3」攪出次數最多達到9次，近乎每兩次攪珠就中一次。而「34」、「38」均被攪出6次。不過在過去30多期攪珠，「22」也未曾出現過。

新年橫財由投注站捧走

對上一次$9,600萬巨額頭獎，由兩人瓜分。喜中全注的幸運兒，直接於投注站買飛，購買$10一條單式6個字就中獎，捧走巨款7,361萬元。

另一名買中半注的幸運兒，則透過手機app買半注複式中獎。

不過馬會今次沒公開在哪個投注站售出頭獎彩票。

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記者：吳卓峰