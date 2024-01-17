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垃圾徵費丨全港「綠在區區」回收地點一覽　10種可回收物品儲分免費換禮物

家事百科 13:10 2024/01/17

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熱門 新手爸媽 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 萬千星輝頒獎典禮2023

全港「綠在區區」回收點一覽。

【綠在區區/綠綠賞/回收/垃圾徵費】農曆新年將至，加上政府將於4月1日起實施垃圾徵費，不少市民都開始清理家居舊物。環保署的社區回收網絡「綠在區區」至今已有160個公共收集點，市民可透過回收物品賺取積分，換領即食麵、廁紙、食油等禮品。TOPick整合了全港各區回收站地址、指定回收物詳情，以及儲分教學。

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全港各區回收地點

「綠在區區」計劃遍佈全港18區，目前已有11個「回收環保站」、33個「回收便利點」，以及超過120個「回收流動點」，當中回收便利點除聖誕及農曆新年假期全年無休，並在營業時間後設有夜間自助回收服務。

11個回收環保站

地區項目地址聯絡電話(T) / WhatsApp(W)
港島綠在東區筲箕灣愛信道30號2778 2330
港島綠在灣仔灣仔運盛街6號2811 1567
九龍綠在觀塘九龍灣常怡道27號2776 5700
九龍綠在深水埗深水埗通州街339號2522 4388
新界綠在離島大嶼山東涌松滿路1號2499 2308
新界綠在葵青青衣担杆山路12號3905 4840
新界綠在西貢將軍澳寶琳里3號2727 7330
新界綠在沙田石門安平街10號2285 9433
新界綠在大埔大埔大華街25號3614 0598
新界綠在屯門屯門屯義街9號2496 4288
新界綠在元朗天水圍天華路65號2617 0117

33個回收便利點

地區項目地址聯絡電話(T) / WhatsApp(W)
港島綠在香港仔香港仔香港仔大道203號香港仔街市1樓6297 0803 (T/W)
港島綠在鴨脷洲鴨脷洲鴨脷洲大街 165-167號樂景大廈地下B&C舖6677 4676 (T/W)
港島綠在跑馬地跑馬地黃泥涌道51號翠谷樓地下3號舖9768 0907 (T/W)
港島綠在堅城堅尼地城卑路乍街44B號Lexington Hill地下2號舖6086 6779 (T/W)
港島綠在鰂魚涌鰂魚涌英皇道1010-1056號東匯坊130號舖2351 2083 (T)
/ 5285 8476 (W)
港島綠在西營盤西營盤皇后大道西224號地舖6298 8874 (T/W)
港島綠在上環上環修打蘭街16號榮興商業大廈地舖3703 9348 (T)
/ 6617 0016 (W)
港島綠在天后天后電氣道13-41號凱旋大廈地下M及M1地舖5995 5969 (T/W)
九龍綠在長沙灣長沙灣福華街188號地下G01及G02號舖6995 6461 (T/W)
九龍綠在紅磡紅磡蕪湖街103號地舖6318 3749 (T/W)
九龍綠在佐敦佐敦偉晴街14-18號偉晴閣地下1-3號舖9582 6357 (T/W)
九龍綠在新蒲崗新蒲崗彩虹道98-100號新蒲崗大廈地舖2434 2866 (T/W)
九龍綠在大角咀大角咀埃華街117-119號大益樓地下C及D號舖9887 9336 (T/W)
九龍綠在土瓜灣土瓜灣炮仗街93號喜築地下D號舖 (新山道入口)6318 4439 (T/W)
九龍綠在寨城九龍城獅子石道48號地舖及一樓2302 1829 (T)
/ 6469 1261 (W)
九龍綠在裕民坊觀塘牛頭角道357-375號仁安大廈地下C號舖2345 8510 (T)
/ 6469 1259 (W)
新界綠在粉嶺粉嶺百和路88號花都廣場1樓A111號舖2464 8005 (T)
/ 6641 7305 (W)
新界綠在建生屯門良德街3號豐連地下3號舖5173 1144 (T/W)
新界綠在葵芳葵涌葵芳邨葵安樓地下13號9354 6512 (KF)
新界綠在路德圍荃灣青山公路—荃灣段423-427號地下2號舖9886 9323 (T/W)
新界綠在朗屏元朗教育路87-99號鴻發大廈地下K及L舖2366 5066 (T)
/ 5607 2635 (W)
新界綠在朗屏元朗教育路87-99號鴻發大廈地下K及L舖2366 5066 (T)
/ 5607 2635 (W)
新界綠在聯和墟粉嶺聯和墟聯和道15-23號嘉宏中心A座地下1號舖2668 6606 (T)
/ 9223 6667 (W)
新界綠在梅窩梅窩梅窩碼頭路10號銀礦中心大廈地下D舖2499 2118 (T/W)
新界綠在寶琳將軍澳欣景路8號新都城中心二期G19號舖6994 8324 (T/W)
新界綠在西貢墟西貢萬年街98號地下2466 8028 (T/W)
新界綠在西貢墟 - 調景嶺店將軍澳澳景路88號維景灣畔3期低層地下2樓A1舖2466 8028 (T/W)
新界綠在新墟屯門新墟屯門鄉事會路4-26號明偉大樓地下12號舖2430 2662 (T/W)
新界綠在石湖墟上水龍琛路80號地下2464 8003 (T)
/ 6208 6115 (W)
新界綠在大埔墟大埔廣福道51-59號中嘉閣地舖2886 9661 (T)
/ 5347 9981 (W)
新界綠在大圍大圍積信街 18-24 號喜悅樓地下 A3號舖3106 2819 (T/W)
新界綠在太和大埔翠怡街3號翠怡花園C座地下13A號舖3972 0909 (T/W)
新界綠在大窩口葵涌大窩口邨富華樓地下6號6332 8345 (TWH)
新界綠在二陂坊荃灣河背街71號地舖6572 5562 (T/W)
新界綠在元朗墟元朗青山公路—元朗段1號珍珠樓地下11號舖2807 0932 (T)
/ 9689 4919 (W)

另外，全港各區亦設有超過120個回收流動站，每周定時定點運作：按此查看詳細地址

指定回收物詳情

「綠在區區」回收10種常見物品，包括紙張、金屬、膠樽、其他塑膠、玻璃樽、小型電器、慳電膽及光管、充電池、紙包飲品盒和四電一腦，提交每種物品可賺取對應的積分。

 

儲分換領禮物教學

1.成為綠綠賞會員

市民可下載綠綠賞手機應用程式，或於任何綠在區區的回收點提交2公斤的回收物領取一張綠綠賞積分卡。

2.提交回收物賺積分

市民使用智能回收設備提交回收物時，綠綠賞手機應用程式所產生的二維碼影像，或綠綠賞積分卡背後的會員號碼二維碼影像。

3.兌換禮物

累積綠綠賞積分可兌換由環保署提供的禮品，綠綠賞會員亦可選擇捐贈綠綠賞積分予指定慈善機構。下圖為獎賞一覽：

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責任編輯：王明芳

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