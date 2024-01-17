垃圾徵費丨全港「綠在區區」回收地點一覽　10種可回收物品儲分免費換禮物

▲ 全港「綠在區區」回收點一覽。

【綠在區區/綠綠賞/回收/垃圾徵費】農曆新年將至，加上政府將於4月1日起實施垃圾徵費，不少市民都開始清理家居舊物。環保署的社區回收網絡「綠在區區」至今已有160個公共收集點，市民可透過回收物品賺取積分，換領即食麵、廁紙、食油等禮品。TOPick整合了全港各區回收站地址、指定回收物詳情，以及儲分教學。

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全港各區回收地點

「綠在區區」計劃遍佈全港18區，目前已有11個「回收環保站」、33個「回收便利點」，以及超過120個「回收流動點」，當中回收便利點除聖誕及農曆新年假期全年無休，並在營業時間後設有夜間自助回收服務。

11個回收環保站

地區 項目 地址 聯絡電話(T) / WhatsApp(W) 港島 綠在東區 筲箕灣愛信道30號 2778 2330 港島 綠在灣仔 灣仔運盛街6號 2811 1567 九龍 綠在觀塘 九龍灣常怡道27號 2776 5700 九龍 綠在深水埗 深水埗通州街339號 2522 4388 新界 綠在離島 大嶼山東涌松滿路1號 2499 2308 新界 綠在葵青 青衣担杆山路12號 3905 4840 新界 綠在西貢 將軍澳寶琳里3號 2727 7330 新界 綠在沙田 石門安平街10號 2285 9433 新界 綠在大埔 大埔大華街25號 3614 0598 新界 綠在屯門 屯門屯義街9號 2496 4288 新界 綠在元朗 天水圍天華路65號 2617 0117

33個回收便利點

地區 項目 地址 聯絡電話(T) / WhatsApp(W) 港島 綠在香港仔 香港仔香港仔大道203號香港仔街市1樓 6297 0803 (T/W) 港島 綠在鴨脷洲 鴨脷洲鴨脷洲大街 165-167號樂景大廈地下B&C舖 6677 4676 (T/W) 港島 綠在跑馬地 跑馬地黃泥涌道51號翠谷樓地下3號舖 9768 0907 (T/W) 港島 綠在堅城 堅尼地城卑路乍街44B號Lexington Hill地下2號舖 6086 6779 (T/W) 港島 綠在鰂魚涌 鰂魚涌英皇道1010-1056號東匯坊130號舖 2351 2083 (T)

/ 5285 8476 (W) 港島 綠在西營盤 西營盤皇后大道西224號地舖 6298 8874 (T/W) 港島 綠在上環 上環修打蘭街16號榮興商業大廈地舖 3703 9348 (T)

/ 6617 0016 (W) 港島 綠在天后 天后電氣道13-41號凱旋大廈地下M及M1地舖 5995 5969 (T/W) 九龍 綠在長沙灣 長沙灣福華街188號地下G01及G02號舖 6995 6461 (T/W) 九龍 綠在紅磡 紅磡蕪湖街103號地舖 6318 3749 (T/W) 九龍 綠在佐敦 佐敦偉晴街14-18號偉晴閣地下1-3號舖 9582 6357 (T/W) 九龍 綠在新蒲崗 新蒲崗彩虹道98-100號新蒲崗大廈地舖 2434 2866 (T/W) 九龍 綠在大角咀 大角咀埃華街117-119號大益樓地下C及D號舖 9887 9336 (T/W) 九龍 綠在土瓜灣 土瓜灣炮仗街93號喜築地下D號舖 (新山道入口) 6318 4439 (T/W) 九龍 綠在寨城 九龍城獅子石道48號地舖及一樓 2302 1829 (T)

/ 6469 1261 (W) 九龍 綠在裕民坊 觀塘牛頭角道357-375號仁安大廈地下C號舖 2345 8510 (T)

/ 6469 1259 (W) 新界 綠在粉嶺 粉嶺百和路88號花都廣場1樓A111號舖 2464 8005 (T)

/ 6641 7305 (W) 新界 綠在建生 屯門良德街3號豐連地下3號舖 5173 1144 (T/W) 新界 綠在葵芳 葵涌葵芳邨葵安樓地下13號 9354 6512 (KF) 新界 綠在路德圍 荃灣青山公路—荃灣段423-427號地下2號舖 9886 9323 (T/W) 新界 綠在朗屏 元朗教育路87-99號鴻發大廈地下K及L舖 2366 5066 (T)

/ 5607 2635 (W) 新界 綠在朗屏 元朗教育路87-99號鴻發大廈地下K及L舖 2366 5066 (T)

/ 5607 2635 (W) 新界 綠在聯和墟 粉嶺聯和墟聯和道15-23號嘉宏中心A座地下1號舖 2668 6606 (T)

/ 9223 6667 (W) 新界 綠在梅窩 梅窩梅窩碼頭路10號銀礦中心大廈地下D舖 2499 2118 (T/W) 新界 綠在寶琳 將軍澳欣景路8號新都城中心二期G19號舖 6994 8324 (T/W) 新界 綠在西貢墟 西貢萬年街98號地下 2466 8028 (T/W) 新界 綠在西貢墟 - 調景嶺店 將軍澳澳景路88號維景灣畔3期低層地下2樓A1舖 2466 8028 (T/W) 新界 綠在新墟 屯門新墟屯門鄉事會路4-26號明偉大樓地下12號舖 2430 2662 (T/W) 新界 綠在石湖墟 上水龍琛路80號地下 2464 8003 (T)

/ 6208 6115 (W) 新界 綠在大埔墟 大埔廣福道51-59號中嘉閣地舖 2886 9661 (T)

/ 5347 9981 (W) 新界 綠在大圍 大圍積信街 18-24 號喜悅樓地下 A3號舖 3106 2819 (T/W) 新界 綠在太和 大埔翠怡街3號翠怡花園C座地下13A號舖 3972 0909 (T/W) 新界 綠在大窩口 葵涌大窩口邨富華樓地下6號 6332 8345 (TWH) 新界 綠在二陂坊 荃灣河背街71號地舖 6572 5562 (T/W) 新界 綠在元朗墟 元朗青山公路—元朗段1號珍珠樓地下11號舖 2807 0932 (T)

/ 9689 4919 (W)

另外，全港各區亦設有超過120個回收流動站，每周定時定點運作：按此查看詳細地址

指定回收物詳情

「綠在區區」回收10種常見物品，包括紙張、金屬、膠樽、其他塑膠、玻璃樽、小型電器、慳電膽及光管、充電池、紙包飲品盒和四電一腦，提交每種物品可賺取對應的積分。

儲分換領禮物教學

1.成為綠綠賞會員

市民可下載綠綠賞手機應用程式，或於任何綠在區區的回收點提交2公斤的回收物領取一張綠綠賞積分卡。

2.提交回收物賺積分

市民使用智能回收設備提交回收物時，綠綠賞手機應用程式所產生的二維碼影像，或綠綠賞積分卡背後的會員號碼二維碼影像。

3.兌換禮物

累積綠綠賞積分可兌換由環保署提供的禮品，綠綠賞會員亦可選擇捐贈綠綠賞積分予指定慈善機構。下圖為獎賞一覽：

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責任編輯：王明芳