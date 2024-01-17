垃圾徵費丨全港「綠在區區」回收地點一覽 10種可回收物品儲分免費換禮物
【綠在區區/綠綠賞/回收/垃圾徵費】農曆新年將至，加上政府將於4月1日起實施垃圾徵費，不少市民都開始清理家居舊物。環保署的社區回收網絡「綠在區區」至今已有160個公共收集點，市民可透過回收物品賺取積分，換領即食麵、廁紙、食油等禮品。TOPick整合了全港各區回收站地址、指定回收物詳情，以及儲分教學。
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全港各區回收地點
「綠在區區」計劃遍佈全港18區，目前已有11個「回收環保站」、33個「回收便利點」，以及超過120個「回收流動點」，當中回收便利點除聖誕及農曆新年假期全年無休，並在營業時間後設有夜間自助回收服務。
11個回收環保站
|地區
|項目
|地址
|聯絡電話(T) / WhatsApp(W)
|港島
|綠在東區
|筲箕灣愛信道30號
|2778 2330
|港島
|綠在灣仔
|灣仔運盛街6號
|2811 1567
|九龍
|綠在觀塘
|九龍灣常怡道27號
|2776 5700
|九龍
|綠在深水埗
|深水埗通州街339號
|2522 4388
|新界
|綠在離島
|大嶼山東涌松滿路1號
|2499 2308
|新界
|綠在葵青
|青衣担杆山路12號
|3905 4840
|新界
|綠在西貢
|將軍澳寶琳里3號
|2727 7330
|新界
|綠在沙田
|石門安平街10號
|2285 9433
|新界
|綠在大埔
|大埔大華街25號
|3614 0598
|新界
|綠在屯門
|屯門屯義街9號
|2496 4288
|新界
|綠在元朗
|天水圍天華路65號
|2617 0117
33個回收便利點
|地區
|項目
|地址
|聯絡電話(T) / WhatsApp(W)
|港島
|綠在香港仔
|香港仔香港仔大道203號香港仔街市1樓
|6297 0803 (T/W)
|港島
|綠在鴨脷洲
|鴨脷洲鴨脷洲大街 165-167號樂景大廈地下B&C舖
|6677 4676 (T/W)
|港島
|綠在跑馬地
|跑馬地黃泥涌道51號翠谷樓地下3號舖
|9768 0907 (T/W)
|港島
|綠在堅城
|堅尼地城卑路乍街44B號Lexington Hill地下2號舖
|6086 6779 (T/W)
|港島
|綠在鰂魚涌
|鰂魚涌英皇道1010-1056號東匯坊130號舖
|2351 2083 (T)
/ 5285 8476 (W)
|港島
|綠在西營盤
|西營盤皇后大道西224號地舖
|6298 8874 (T/W)
|港島
|綠在上環
|上環修打蘭街16號榮興商業大廈地舖
|3703 9348 (T)
/ 6617 0016 (W)
|港島
|綠在天后
|天后電氣道13-41號凱旋大廈地下M及M1地舖
|5995 5969 (T/W)
|九龍
|綠在長沙灣
|長沙灣福華街188號地下G01及G02號舖
|6995 6461 (T/W)
|九龍
|綠在紅磡
|紅磡蕪湖街103號地舖
|6318 3749 (T/W)
|九龍
|綠在佐敦
|佐敦偉晴街14-18號偉晴閣地下1-3號舖
|9582 6357 (T/W)
|九龍
|綠在新蒲崗
|新蒲崗彩虹道98-100號新蒲崗大廈地舖
|2434 2866 (T/W)
|九龍
|綠在大角咀
|大角咀埃華街117-119號大益樓地下C及D號舖
|9887 9336 (T/W)
|九龍
|綠在土瓜灣
|土瓜灣炮仗街93號喜築地下D號舖 (新山道入口)
|6318 4439 (T/W)
|九龍
|綠在寨城
|九龍城獅子石道48號地舖及一樓
|2302 1829 (T)
/ 6469 1261 (W)
|九龍
|綠在裕民坊
|觀塘牛頭角道357-375號仁安大廈地下C號舖
|2345 8510 (T)
/ 6469 1259 (W)
|新界
|綠在粉嶺
|粉嶺百和路88號花都廣場1樓A111號舖
|2464 8005 (T)
/ 6641 7305 (W)
|新界
|綠在建生
|屯門良德街3號豐連地下3號舖
|5173 1144 (T/W)
|新界
|綠在葵芳
|葵涌葵芳邨葵安樓地下13號
|9354 6512 (KF)
|新界
|綠在路德圍
|荃灣青山公路—荃灣段423-427號地下2號舖
|9886 9323 (T/W)
|新界
|綠在朗屏
|元朗教育路87-99號鴻發大廈地下K及L舖
|2366 5066 (T)
/ 5607 2635 (W)
|新界
|綠在朗屏
|元朗教育路87-99號鴻發大廈地下K及L舖
|2366 5066 (T)
/ 5607 2635 (W)
|新界
|綠在聯和墟
|粉嶺聯和墟聯和道15-23號嘉宏中心A座地下1號舖
|2668 6606 (T)
/ 9223 6667 (W)
|新界
|綠在梅窩
|梅窩梅窩碼頭路10號銀礦中心大廈地下D舖
|2499 2118 (T/W)
|新界
|綠在寶琳
|將軍澳欣景路8號新都城中心二期G19號舖
|6994 8324 (T/W)
|新界
|綠在西貢墟
|西貢萬年街98號地下
|2466 8028 (T/W)
|新界
|綠在西貢墟 - 調景嶺店
|將軍澳澳景路88號維景灣畔3期低層地下2樓A1舖
|2466 8028 (T/W)
|新界
|綠在新墟
|屯門新墟屯門鄉事會路4-26號明偉大樓地下12號舖
|2430 2662 (T/W)
|新界
|綠在石湖墟
|上水龍琛路80號地下
|2464 8003 (T)
/ 6208 6115 (W)
|新界
|綠在大埔墟
|大埔廣福道51-59號中嘉閣地舖
|2886 9661 (T)
/ 5347 9981 (W)
|新界
|綠在大圍
|大圍積信街 18-24 號喜悅樓地下 A3號舖
|3106 2819 (T/W)
|新界
|綠在太和
|大埔翠怡街3號翠怡花園C座地下13A號舖
|3972 0909 (T/W)
|新界
|綠在大窩口
|葵涌大窩口邨富華樓地下6號
|6332 8345 (TWH)
|新界
|綠在二陂坊
|荃灣河背街71號地舖
|6572 5562 (T/W)
|新界
|綠在元朗墟
|元朗青山公路—元朗段1號珍珠樓地下11號舖
|2807 0932 (T)
/ 9689 4919 (W)
另外，全港各區亦設有超過120個回收流動站，每周定時定點運作：按此查看詳細地址
指定回收物詳情
「綠在區區」回收10種常見物品，包括紙張、金屬、膠樽、其他塑膠、玻璃樽、小型電器、慳電膽及光管、充電池、紙包飲品盒和四電一腦，提交每種物品可賺取對應的積分。
儲分換領禮物教學
1.成為綠綠賞會員
市民可下載綠綠賞手機應用程式，或於任何綠在區區的回收點提交2公斤的回收物領取一張綠綠賞積分卡。
2.提交回收物賺積分
市民使用智能回收設備提交回收物時，綠綠賞手機應用程式所產生的二維碼影像，或綠綠賞積分卡背後的會員號碼二維碼影像。
3.兌換禮物
累積綠綠賞積分可兌換由環保署提供的禮品，綠綠賞會員亦可選擇捐贈綠綠賞積分予指定慈善機構。下圖為獎賞一覽：
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責任編輯：王明芳