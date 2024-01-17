聲夢小花丨Chantel姚焯菲疑因起離心遭冷待 　小菲象心痛偶像《萬千星輝》空手而回

▲ Chantel疑因起離心，所以在《萬千星輝》遭冷待？

在日前舉行的《萬千星輝頒獎典禮2023》中，「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）大熱倒灶，未能奪得「最具潛質新人」，於是不少Chantel的粉絲「小菲象」就到Chantel所屬唱片公司的IG留言表明不滿賽果。

有指Chantel接連被冷待其實是與合約有關！

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小菲象不滿Chantel「捧蛋」

《聲夢傳奇》出身的炎明熹、鍾柔美、冼靖峰，與古佩玲、游嘉欣一同奪得「最具潛質新人」，有粉絲認為Chantel人氣在鍾柔美、冼靖峰之上，對賽果大感不解。

小菲象就湧至Chantel所屬唱片公司的IG留言炮轟：「有冇睇錯？Chantel票數邊有可能會少過Yumi？請表明清楚續約就有獎，唔續就冇獎」、「係未Chantel唔續約所以無獎呀？」、「Sorry 唔係咁認同賽果」、「好想知道chantel差幾票，公布賽果出來啊！又話公平公正？」、「沒有感動，只有失望！唯一支持Chantel」。

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推出MV安撫小菲象？

Chantel的最新單曲《初心小島》在本月12日於各大音樂平台上架，惟MV未有於原定的同日晚上9時推出，直至昨晚（1月16日）晚上9時才推出，難免令人覺得唱片公司是「出招」暫時安撫一眾小菲象。

小菲象早前對Chantel新歌MV遲遲未推出甚有怨言，「初心小島mv仲要拖幾耐？」、「幾時出mv？次次出歌都有問題，咩都係拖字訣......咩都遲過人」、「出歌都可以出到咁」、「點解次次Chantel出歌都有咁多唔同問題發生嘅？」

▲ Chantel的2024年頭炮單曲《初心小島》。（IG圖片）

Chantel被公司冷待？

Chantel在2023年1月赴紐西蘭升學，香港、紐西蘭兩邊走的她，在2023年推出了個人單曲《小出走》、《這個姿態》，又與張馳豪（Aska）合唱《氣泡青瓜》，又有After Class合唱的《Not Givin' up》，再加上推出個人相冊《ONe》加首張個人單曲CD single《這個姿態》、參與多達15個商演，十分勤力！

努力工作的Chantel之所以接連被冷待是與合約有關？Chantel與唱片公司簽下5年合約，但有傳她接下來會與其他唱片公司的歌手合作，故公司就向她施加壓力，令她乖乖續約。

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