藝人轉型丨盧敏儀罕有露面保養得宜　努力進修轉型成律師界之花

▲ 57歲的盧敏儀風采依然！

不少藝人也成功轉型，除了近代港姐朱千雪和麥明詩，早年「第一代勁歌金曲」主持盧敏儀（Money Lo），也成功靠努力進修當上大律師！

昨晚（1月16日），劉倩怡於社交平台分享跟好友盧敏儀飯聚的照片，當中她寫道：「今晚實在太開心！她由電視轉去電台工作無耐，我就由電台轉去電視，我們就在兩個人的交叉點遇上….她是 #MoneyLo盧敏儀。我會好好珍惜早已安排了的緣份。」

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天生童顏無老態

盧敏儀跟丈夫孫敬安齊齊出席飯局，只見盧敏儀皮膚白皙頭髮濃密，戴上圓框眼鏡的她依然童顏，笑起來一對腰果眼依舊迷人。

有網民留言表示過往喜歡看盧敏儀和鄭丹瑞主持的《勁歌金曲》，更有人留言：「曾見她在某一屆無線台慶表現，她把全身屈曲在一小箱內表現軟骨功，極罕見。」

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讚揚《勁歌》是好好的承傳

去年5月，TVB播映節目《勁歌43年情》，找來歷屆主持分享感受，當中第一代主持盧敏儀罕有現身。

Money於節目中坦承《勁歌》於其成長中佔重要部分，她視這個地方如家一樣，所有工作伙伴也很熟悉。

說到難忘事，Money說：「最記得有一次叫我頒獎給欣宜，她是肥姐女兒，而肥姐又很疼錫我，看到欣宜的成功，我覺得《勁歌》是一個好好的承傳，如果今日肥姐健在，見到女兒唱歌唱得那麼出色，我相信她都會好開心！」

▲ 盧敏儀為第一代《勁歌》主持。（取自Facebook）

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為曾志偉打官司

中學時代，口齒伶俐的盧敏儀為《少年警訊》做主持，及至80年代她加盟無綫，除了主持《勁歌金曲》、《周末任你點》、《Sunday任你點》及《萬千星輝賀台慶》等節目外，樣子甜美的她曾演出近十部劇集和十多部電影。

1997年，跟導演孫敬安結婚後，盧敏儀息影並退出娛樂圈，及至1998年，盧敏儀到香港大學專業進修學院（HKU SPACE）修讀倫敦大學的法律學士課程，2003年在英國倫敦大學完成法律碩士課程，開始投身法律界，現職為大律師的她曾先後為鍾鎮濤及曾志偉等打官司。

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