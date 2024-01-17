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斷水流大師兄丨63歲林國斌厭倦再做壞人　火爆浪子被一對龍鳳胎子女收服

娛樂 12:39 2024/01/17

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「斷水流大師兄」林國斌在《不是你不愛你》挑戰演爸爸角色。

曾為成家班成員的林國斌，在1994年周星馳電影《破壞之王》所演的「斷水流大師兄」，到今仍為觀眾津津樂道。雖然現時林國斌已淡出影圈轉金融業工作，不過偶爾都會幕前演出過戲癮。。

雖然半淡出娛圈並且已63歲，林國斌依然十分fit，身材零走樣，比如在《怒火》與甄子丹有一場精彩打鬥。

不過入行多年都是「打生打死」，在最新客片影片《不是你不愛你》不用再打，而且更首次挑戰演爸爸角色，與男主角陳昊森飾演兩父子。

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林國斌在《不是你不愛你》與陳昊森合演父子。

拍打戲演到厭

「今次做人老豆，從來都未做過，又唔使打，又唔係做黑社會，之前啲角色做到好厭，唔想拍，今次呢個係新嘅嘗試，都舒服，所以接拍。」林國斌坦白地說。

故事講述陳昊森一直將台灣籍母親自殺的責任，歸咎於生性風流、飾演大律師的父親林國斌身上，導致二人勢成水火，加上父親決定再婚，陳昊森對林國斌的仇恨更加有增無減。

林國斌說：「我個角色唔算係好慈祥嘅爸爸，因為喪偶，想搵過個老婆，但個仔唔鍾意，好反對，做好多反叛嘅嘢出嚟，其實冇對與錯，我想有我自己嘅新生活，佢又好掛住佢阿媽，覺得我害死佢阿媽，所以好憎我。」

歷練豐富演技升

雖然感情看似沒轉彎餘地，但因為陳昊森突如其來患上重病，父子關係亦因此一百八十度逆轉，戲中兩父子一場內心戲，二人放下從前的一切相擁而哭的場口，感動了不少優先場的觀眾，更對林國斌的演技另眼相看。

過往做慣大奸角，要在鏡頭前流出真眼淚感動觀眾，林國斌認為有了人生歷練，眼淚自然即call即到，說：「其實要喊都冇乜嘢，我都幾廿歲，經歷咗咁多嘢，諗番以前唔開心嘅事，培養一吓情緒，就可以喊到出嚟。」

其實林國斌早在1988年，便憑參演《省港旗兵續集》獲第7屆香港電影金像獎最佳新人獎，只是之後一直專注演動作片而已。

與年輕演員沒代溝

不只好戲，原來林國斌還好玩得，與新片內一眾年輕演員常在休息時打成一片，比如一起打羽毛球、打籃球，更意想不到的是，原來林國斌的籃球技術絕不遜於同片女主角「籃球女神」譚旻萱（Mandy）。

林國斌幽默說：「我都係年青人嚟㗎，幾廿年前嘛，哈哈！初初都有啲擔心同佢哋格格不入，會唔會溝通唔到？原來唔係，佢哋都好NICE！」。

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成為慈祥父親

在新片《不是你不愛你》演父親，在現實中林國斌有一對龍鳳胎，在2019年11月，他於迪士尼樂園為一對龍鳳胎子女辦生日派對，當日還有曾志偉、古天樂、盧惠光、張耀揚、方中信、姜皓文、崔建邦、吳廷燁等一班圈中好友到場。

方中信曾在TVB節目《諸朋好友》與林國斌一同受訪，方中信在節目中指對方性格牛精，時常「郁手郁腳」，非常火爆，直到當了爸爸後性情大變。

他回憶說，當日得知林國斌為仔女在迪士尼搞生日會後，笑稱：「佢幫小朋友搞生日派對，我話：『你竟然去嗰度搞？唔似你喎Ben！』當晚他抱住個小朋友很開心，未見過他如此開心。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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