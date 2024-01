繪本推薦︱紐約公共圖書館推薦必讀　10大最佳繪本啟蒙閱讀 提升英語力

▲ 2023年度《紐約時報》/紐約公共圖書館最佳兒童繪本書單正式公佈,選出10位獲獎者。

繪本就是以圖畫為主,每幅趣味圖畫,背後載著千言萬語。家長可以藉兒童繪本引發孩子的好奇心與創作力,更可以透過故事教導孩子價值觀。2023年度《紐約時報》/紐約公共圖書館最佳兒童繪本書單正式公佈,選出10位獲獎者。書單包含了不同主題和風格,可以提高孩子的語文水平和批判思考能力,成為不少家長參考的購買書單。

1. 搖滾教母傳記:Rock, Rosetta, Rock! Roll, Rosetta, Roll!: Presenting Sister Rosetta Tharpe, the Godmother of Rock & Roll

繪本大概講述搖滾教母Rosetta Tharpe登上世界舞台的傳奇故事,向搖滾教母致敬。她將靈魂歌曲和電吉他結合,從阿肯色州的棉花種植園走向世界舞台,更走進世人的心中。她在教堂和夜總能忘情地唱聖歌,她對音樂的熱忱和陶醉足以感染聽眾。在女性很少搖滾的時代成為搖滾樂先驅,故被稱為「搖滾教母」表達出她的大膽和活潑。《紐約時報》書評,指「作者博爾登的文字和繪者克里斯蒂的照片的結合幾乎和薩普的歌曲一樣令人滿意。」

作者: Tonya Bolden

繪者:R. Gregory Christie

出版社:Ingram International Inc

購買詳情:Rock, Rosetta, Rock! Roll, Rosetta, Roll!

2. 暖心教育:《貓一樣快》(At the Drop of a Cat)

繪本是關於一個男孩和他的祖父的故事,祖父會和他分享了課堂上沒有教授的知識。儘管祖父曾是一名戰爭難民,從未上學和讀書寫字,但他可以教授樹上所有鳥的名字、園藝、繪畫、烹飪等技能。繪本詮釋了知識的代際傳承和自然世界令人驚嘆的美麗,這是對知識代際傳承和自然世界令人驚嘆的美麗的充滿愛意的證明。資深圖書館員Christopher Lassen評論時,指「圖書畫言不盡意,向讀者展示出人們一直追聆的東西,不過是人與人之間的純粹連結。」

作者:Fontenaille, Elise

譯者:Snelson, Karin

繪者:Lópiz, Violeta

原文出版社:Enchanted Lion Books

購買詳情:At the Drop of a Cat

3. 奇妙大自然:《我們是歐椋鳥——低吟的迷人魔力》(We Are Starlings:Inside the Mesmerizing Magic of a Murmuration)

這本書講述了椋鳥和令人著迷的咕嚕聲現象。從動物的角度講述鳥類的現象,如何俯衝、轉彎,有時甚至數百萬隻成群飛翔並產生漣漪等,喜歡動物的小朋友可以見證鳥類非凡的溝通和協作能力,從而明白日常生活中團體的重要性。

作者:Donna Jo Napoli and Robert Furrow

繪者:Marc Martin

原文出版社:Random House Studio

購買詳情:We Are Starlings

4. 民間智慧:《青年教師與大蛇》(The Young Teacher and the Great Serpent)

繪本講述了對於尊重當地文化知識的寓言故事,一個年輕教師出發前往亞馬遜雨林教授地理和科學,而當地學生不斷跟他說蛇的傳說,而老師雖不相信但也關注了傳說。隨著河水上漲,大家也發現傳說並非無稽之談,明白到本土知識是幾代人累積的智慧和保護社區的重要。

故事講述如何保護和引導社區的詩意且發人深省的探索。 大膽、充滿活力的藝術和抒情寫作將開啟關於跨文化關係、本土知識的重要性以及終身學習的難忘對話。

作者:Irene Vasco

譯者:Lawrence Schimel

繪者:Juan Palomino

原文出版社:Eerdmans Books for Young Readers

購買詳情:The Young Teacher and the Great Serpent

5. 爵士鋼琴熱誠:《瑪麗的主意》(Mary’s Idea)

本書由兩屆凱迪克獎得主Chris Raschka克里斯瑞卡插畫。描繪美國爵士鋼琴家Mary Lou Williams對音樂的熱情、創新,和對藝術的喜愛。三歲時,Mary自學彈鋼琴,十五歲時,就被認為專業人士了。她創作了數百首作品,錄製了數百首歌曲,但Mary卻因為性別和膚色而經常被美國樂壇忽視。

Chris Raschka在牛皮紙上用粉彩和塗鴉成為音符,堆疊出和弦,讓大家可以在畫面感受到節奏和音符。本書既是傳記,又是對想像力和創作的頌揚。

作者:Chris Raschka

繪者:Chris Raschka

出版社:Greenwillow Books

購買詳情:Mary’s Idea

6. 大自然的狂想:《夜幕降臨:入夜後狂野的生物》(As Night Falls:Creatures That Go Wild After Dark)

繪本非常適合喜歡大自然的小朋友閱讀,內頁有充滿色彩的插畫,展示大自然在夜間的秘密世界,例如蝙蝠、蛇、貓頭鷹等夜間活躍的動物。邀請人們珍惜和保護令人眼花撩亂的生物多樣性,因為是它們賦予了世界奇蹟。

星評《出版人週刊》(Publishers Weekly),指:「在一個巧妙的結尾轉折中,故事回到了原點,提出了一種讓小失眠症患者在睡前馴服自己內心兇猛的方法。」

作者:Donna Jo Napoli

繪者:Felicita Sala

出版社:Random House Studio

購買詳情:As Night Falls: Creatures That Go Wild After Dark

7. 抒情之作:《以前,現在》(Before, Now)

這本書描繪一個孩子從嬰兒期到為人父母的變化,關於家庭關係、時間和對立面的感人故事。書中為新一代兒童及其家庭重新詮釋了經典圖畫書的含義。艾娃從學生到工作,成為了母親和祖母,宏觀地敘述歲月的流逝和事物的變化,但也同時微觀地敘述家庭關係的恆久不變,十分感人。

雖然歲月流逝,有些事情發生了變化,但在這幅運用木顏色,既童趣又不失精緻的視覺下,發現舒緩的代代相傳的家庭關係肖像中,還有更多不變的東西。

作者:Daniel Salmieri

繪者:Daniel Salmieri

出版社:Rocky Pond Books

購買詳情:Before, Now

8. 詩歌魅力:《如何寫詩》(How to Write a Poem)

繪者Melissa Sweet充滿活力、富有創意的藝術作品,結合詩人在周圍的世界中發現詩歌的魔力。鼓勵讀者傾聽、感受和發現在他們周圍的世界中跳舞的文字——等待被寫下來的詩歌。

每一頁都介紹了各種不斷變化的形狀、顏色和人物。在豐富的藝術構思中,就像在用詩句填滿「白色的廣闊」的文字中一樣,有許多東西值得探索。

作者:Kwame Alexander、Deanna Nikaido

繪者:Melissa Sweet

出版社:How to Write a Poem

購買詳情:How to Write a Poem

9. 人際意識:《熊熊從不孤單》(Bear Is Never Alone)

這是一個激動人心、深思熟慮的故事,講述了表演者的壓力和真正朋友的支持。故事中的小熊擅長彈鋼琴,而其他動物卻樂此不疲。但有時小熊只是想放鬆一下卻被迫表演,為博人喜愛而做出的犧牲。 最後小熊突然爆發了,似乎沒有人能理解他為什麼如此沮喪,只有斑馬明白小熊,沒有要求他再演奏。

這個感人的故事是關於選擇獨處、尊重界限和建立人際意識的社交情緒課程。 以醒目的黑、白、紅色調進行插圖,鼓勵小朋友關注他人的需求並善意地關心他們。

作者:Marc Veerkamp

繪者:Jeska Verstegen

翻譯:Laura Watkinson

出版社:Eerdmans Books for Young Readers

購買詳情:Bear Is Never Alone

10. 成長與勇氣:《兔子和樹》(Bunny & Tree)

這本書描繪一個大樹與小兔的友誼故事,樹發保護了兔子,嚇跑了兇猛的狼,兩人之間建立了一種信任的紐帶,這種紐帶不僅發展成為友誼,而且令人驚奇地發展成為一場公路旅行冒險,樹被說服連根拔起並看看世界。兔子和樹以明亮的色彩描繪了一個擁有廣闊天空和眾多景點的世界,在過程中,他們發現家庭有多種不同的形式,而同時向讀者展示出成長、勇氣和家庭的意義。

萊恩·史密斯,凱特·格林納威獎章得主和凱迪克獲獎者書評,指「讀完《兔子與樹》的最後一頁就像從夢中醒來一樣——一個你不想結束的夢。札科充滿了超現實的冒險和神奇的思維,創造了一個與眾不同的秘密世界。」

作者:Balint Zsako

繪者:Balint Zsako

出版社:Enchanted Lion Books

購買詳情:Bunny & Tree

