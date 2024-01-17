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深圳Costco丨港人北上深圳Costco掃貨　數3大缺點2大位落後山姆

休閒消費 16:27 2024/01/17

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港人北上深圳Costco掃貨，數出3大缺點，2大位落後山姆。

山姆超市熱潮未過，深圳Costco大型超市又成為了港人口中熱話，開幕當日更是「打哂蛇餅」，要排足2至3小時才可進場。雖然Costoc大受歡迎，但亦不是有讚無彈。有網民在社交平台分享前往Costco後的感受，列出3大缺點，又指Costco比不上山姆，網民對此深感認同。

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網民列深圳Costco三大缺點 比不上山姆

近日，有網民在Facebook群組「深圳大陸吃喝玩樂交流」大吐苦水，指出深圳Costco有3大缺點，不及山姆。第一， Costco的設計差，付帳位置狹窄，若兩人同時付款根本行不到，相反後排的收銀位置卻非常寬闊；第二，商品通道不及山姆闊落，只要有一輛購物車停泊路中挑選商品，另一輛購物車則無法通過，非常不方便；第三，事主認為Costco職員的態度不耐煩，「問乜冇乜」，相較之下，認為山姆職員較有禮貌。

事主指深圳Costco的商品通道不及山姆闊落。（RayYeung@深圳大陸吃喝玩樂交流Facebook群組）

逼入山姆掃貨 網民稱：貼錢買難受

帖文一出，引來大批網民回應，有網民認同職員態度差，表示「上次同朋友一人帶一個小朋友去零食鋪買了大量零食，收銀都開始不耐煩，由無人排隊變成大排長龍」。另外，有網民指到Costco是「貼錢買難受」，又指商品不便宜，不明白人們為甚麼前往。

事主指收銀位置狹窄，無法同時兩人通過。（RayYeung@深圳大陸吃喝玩樂交流Facebook群組）

不過，有人認為Costco超市人流眾多，使職員工作量大增，影響他們的態度表現，「以上面對工作的投入！場內人多是職員絕不想的事！黑面是基本」、「你試下，一日幾萬人行，收銀都收唔切，你要幾好耐性？」。

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責任編輯：王明芳

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