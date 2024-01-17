【東九龍線】林世雄：首季諮詢區議會　第四季邀供應商、營運商交意向書

▲ 運輸及物流局局長林世雄。（陳靜儀攝）

政府在上月公布的《香港主要運輸基建發展藍圖》中，建議分別在東九龍及啟德建造智慧綠色集體運輸系統，預計在2034年至2038年落成。運輸及物流局局長林世雄表示，會在今年第一季諮詢相關區議會，在第四季內邀請世界各地相關系統的供應商及營運商提交意向書，以確定系統及基建設施的具體要求及設計。

九龍中立法會議員楊永杰今日在立法會就東九龍及啟德集體運輸系統的走線及落成時間表作口頭質詢。林世雄指建議的智慧綠色集體運輸系統為首次在香港推行，項目涉及不少技術挑戰，但仍會積極探討技術方案縮短建設時間。

楊永杰亦關注會否優先啟動啟德項目，並盡快研究將其走線接駁至港鐵油塘站，以早日滿足啟德體育園的交通需求。林世雄回應稱，政府團體需進一步研究建議可行性，以及對項目推展時間表和成本效率的可行性，與供應商及營運商交流意見。

被問到如何確保項目不會再延遲及超支時，林世雄指在藍圖中，有很多項目將進行，政府會根據項目的需要而訂立時間表。他續指，政府在施政報告中設立項目融資委員會，並會就每個項目的特性，提出融資模式。

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記者：戴朗希