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山姆中伏潮｜全肥膏牛肉、超黐底湯煲　盤點山姆10大出事貨品　苦主呻衛生品控沒做好

食用安全 18:44 2024/01/17

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近月深圳山姆會員商店（俗稱山姆超市）成為港人新寵兒，紛紛蜂擁北上搶購平價貨。然而近期卻出現「山姆中伏潮」，陸續有網民投訴貨品質素欠佳，包括買到腐爛水果、「全是肥膏」牛肉、疑曾開封果汁、黐底鍋具等，甚至傳出「假袋疑雲」，令部分網民卻步，甚至有人認為貪平反招損失。

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1. 水果類：水果「消失」、發霉

水果離奇「消失」

 一名女網民在群組表示從山姆超市購買一箱金奇異果，紙箱標籤貼紙標示內有25個金奇異果，然而她打開後發現少了2個，令她感到疑惑：「請問仲有2個喺邊度呢？」另有一名女網民稱購買了一箱梨，開箱後卻發現分隔盒空出2格，不禁問道：「仲有2粒去咗邊？」

不少網民則估計水果被人換走了：「好多時畀人換咗、攞多咗！咁你嗰盒就少咗！」、「其實山姆買生果，佢畀你們揀、畀你哋睇，正常會睇咗先買㗎嘛！點會出現呢啲情況呢！有點唔明」、「職員食咗都唔奇啦！」、「好多人打開攞」、「報大2個拉低個平均價」、「其實百佳、惠康成日都減價，仲可以自己慢慢揀，香港買仲抵買」。

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水果腐爛/太生/發霉

不少網民表示從山姆超市購買水果，包括青提、山竹、梨、柑、牛油果等，切開後卻發現有不同程度的腐爛和發霉，大呼「真係冇眼睇呀」、「呢種質量都可以賣？我真係咁黑仔咩」，有網民建議到實體店選購，不要在手機應用程式落單，質疑店員「專登畀啲爛嘢外賣客人」。

另有一名女網民指利用手機應用程式下單購買士多啤梨，正面看外觀不錯，未料「擰轉個背面就青到咁，真係中晒伏。水果都係要親身去揀，各位谷友小心喇」。

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2. 電器：暖爐不夠暖

有女網民表示從山姆購買暖爐並調校至攝氏25度，但啟動2小時後也不暖，噪音亦很大，直言「根本就冇用，瞓覺嘅時候肯定唔可以開，千祈唔好買」。另有女網民購買一款室內加熱器，然而啟動半小時也沒有暖感，「要開2個鐘才一啲啲熱，體感根本就達唔到取暖嘅效果，超伏」，但因拆了包裝不能申請退貨。

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3. 肉類：牛肉、豬肉如「全肥膏」

一名男網民稱從山姆購買火鍋牛肉，未料取出上面一層瘦肉後，下面全是白色肥膏，令他不禁揶揄「畀我哋食牛油嗎」。另有網民指買了一盒用五花腩製作的叉燒，形容「肥膏多過肉，肉太淋，伏伏伏」。另有網民稱買了1盒雞翼，但沒有1件是熟，直言「全部都係刺身，山姆啲質量真係越嚟越差」。

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4. 廚具：鍋具黐底、鑊鏟掉漆

有女網民表示從山姆購買一款鍋具，使用不夠2天便黐底，鍋底更開始掉漆，但因已扔掉包裝盒未能退款。同時她又購入一套5件的鑊鏟，未料使用不足1周，放入洗碗機清洗後就開始掉漆，直言「山姆嘅品控真係越來越差」。另有一名女網民指從山姆購買保溫杯，僅使用1日裝入熱水就開始生鏽。

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5. 飲品：果汁疑曾開封

有網民購買2樽果汁，回家後發現其中一樽樽身和樽蓋的標籤貼紙並未「對準」，分量亦較多，質疑曾經被打開。

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6. 家品：毛毯嚴重甩毛

一名女網民從山姆購買毛毯，毛毯卻嚴重甩毛，令她全身都是毛，批評「好鬼煩」。

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7. 零食：開心果變質

有女網民購買2大包開心果，試食後形容不香、不脆而且很小顆，奉勸其他網民不要買。

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8. 手袋：假袋疑雲

一名女網民表示買了一個運動品牌的斜孭袋，事後上網查看其他平台和官網售價，發現商品圖顯示袋上附有「旗仔」裝飾，但其所買的袋則沒有，令她懷疑自己買到假貨，「有冇諗過山姆會唔會賣假貨，安慰緊自己唔同期嘅版本會唔同」。不過也有網民指有機會專門店與超市並非同一批貨、有不同版本，未必是買到假貨。

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9. 食品：烤雞太柴

多名網民批評烤雞肉質乾柴又厚，沒有雞味和雞汁，還有一股騷味，懷疑未有處理乾淨，不少網民都有同感：「買咗，好假化學味，肉質更假」、「呢隻嘢伏味濃，啲肉霉的，只有個皮香，肉是冇味」、「我食完痾咗2日驚驚，好彩小朋友淨係食雞髀冇事」、「食過，第一啖OK，之後每一啖都係扣分，食到最後真係有如釋重負嘅感覺」、「怪味雞，化學料，基本唔係香料味，網紅一味吹棒，啖啖化學料」。

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10. 熟食：有膠片、頭髮等異物

有多名網民投訴買到的蛋糕、芝士牛肉卷和蝦仁內藏膠片、頭髮、刺等異物，質疑山姆欠缺衛生管理之餘，如顧客不慎吞下更恐有危險，「之後更加小心翼翼，又發現1條，真係超級危險，萬一吞落去點算？」、「勁嘔心，以後唔會再買，咁出名嘅山姆居然連最基本嘅衛生都冇做好」。

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