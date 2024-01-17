【小一派位】至少13校自行收生不多於10人　名校超收情況緩和

▲ 教育局今日（17日）公布「統一派位各小一學校網選校名冊」。（資料圖片）

本年9月入學的小一「統一派位」選校程序將於本月22日展開，教育局今日（17日）公布「統一派位各小一學校網選校名冊」，本報統計發現，全港至少13間小學更在自行收生階段嚴重收生不足，取錄不多於10名學生，其中大埔官立小學、聖公會將軍澳基德小學分別只收到5及6名學生，剩餘逾120個統一派位學額。本年名校「超收」情況緩和，其中有地區名校估計多達31個統一派位學額被「蠶食」。

以自行分配及統一派位學額各佔一半推算，本報據局方公布的「統一派位各小一學校網選校名冊」統計發現，至少13校在自行收生階段取錄不多於10人，其中沙頭角中心小學最嚴重，按尚餘46個統一派位學額推算，該校在自行階段只收到4名學生；位於學生人口下跌較嚴峻的中西區的李陞小學及聖嘉祿學校亦分別只錄取6人及8人；大埔官立小學、聖公會將軍澳基德小學則分別只收到5及6名學生，剩餘逾120個統一派位學額。

而多間地區名校繼續出現「超收」情況，包括62校網荃灣官立小學超收31人，為全港最多，只餘32個統一派位學額；31校網油蔴地天主教小學（海泓道）超收20人，餘下43個統一派位學額；浸信會沙田圍呂明才小學及軒尼詩道官立小學，則分別超收19及16人。

傳統名校喇沙小學及瑪利諾修院學校（小學部）超收情況較去年略低，喇沙小學尚餘84個統一派位學額，比去年少5個，推算最多有6個學額被「世襲生」蠶食；瑪利諾修院學校（小學部）則估計超收4人，較去年少1個，尚餘71個統一派位學額。不過，過往部分小學會在統一派位階段扣起部分「留班位」，故上述蠶食學額數目僅屬估算數字。

至於跨境學童校網則維持5個，為跨境生提供322個學額，較去年多2個。

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記者：梁凱婷