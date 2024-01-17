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【醫生欺詐】仁濟駐院醫生涉詐騙醫管局逾11萬酬金　官考慮案情悔意判160小時社服令

社會 12:40 2024/01/17

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西九龍裁判法院判。（資料圖片）

33歲仁濟醫院駐院醫生涉虛報曾到屯門醫院提供額外服務，詐騙醫管局逾11萬元的特別酬金，早前承認1項欺詐罪，裁判官考慮案情及被告悔意等，今（17日）於西九龍裁判法院判被告履行160小時社會服務令。

被告王文灝（33歲，駐院醫生），承認1項欺詐罪。案情指，被告於2015年至2020年間，向醫管局虛報在屯門醫院執行額外服務的值勤紀錄，其在仁濟醫院與屯門醫院當值的時間重疊了168小時。被告承認曾未經上司准許，在休班前離開仁濟醫院，亦曾沒有準時到達屯門醫院執勤。

辯方指，社會服務令報告正面，顯示被告有真誠悔意，提及被告作為醫生對社會的貢獻，被告亦已歸還全數涉款予醫管局，報告建議判處81至160小時社會服務令。

裁判官溫紹明稱，考慮到被告個人情況，被告初犯有悔意，以及案情及求情後，接納報告建議判處160小時社服令。

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記者：陳曉欣

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罪案 公立醫院 社會矛盾 九龍 屯門醫院 仁濟醫院 屯門 服務 欺詐罪

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