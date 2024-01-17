【樓市撤辣？】物業買賣合約連升2個月　何永賢：暫看不到樓市正斷崖式下跌

▲ 房屋局局長何永賢。（陳靜儀攝）

在去年的施政報告中，政府調整住宅物業需求管理措施，包括將買家印花稅和新住宅印花稅的稅率減半至7.5%。房屋局局長何永賢透露，2023年12月註冊物業買賣合約的宗數為2929宗，較10月（2123宗）及11月（2554宗），連續兩月上升。

經民聯立法會議員林健鋒今日在立法會就住宅物業需求管理措施作出口頭質詢，他關注減辣措施對住宅物業成交量和樓價的影響，及為合資格外來人才的置業印花稅實施「先免後徵」措施效果如何。

何永賢指，住宅物業市場受不同因素影響，因此很難評估個別措施對樓價及成交量的影響。而先免後徵措施由公布至2024年1月12日，收到474宗申請，當中394宗獲批。

林健鋒續追問政府會否全面「撤辣」，何永賢僅指暫推出的措施有一定的成效，樓市正在穩固中，暫時看不到樓市正在斷崖式下跌，要十分小心處理這情況，做好平衡是本屆政府注意樓市健康發展的因素。

地產及建造界立法會議員龍漢標關注，為了避免負資產物業按揭情況惡化，政府會否盡快撤辣。何永賢認為現時減辣的力度是很恰當。在負資產數字方面，她指只是數字上的估算，在現時的估算中，還款能力是十分高，整個系統是穩定健康，有99.98%的人仍在還款。

新民黨立法會議員葉劉淑儀問到樓價要下跌到甚麼水平，年青人才可置業，以及房價大幅度下滑和經濟衰退的關係。

何永賢指，居屋及房協的資助房屋超額認購倍數十分大，證明青年人對房屋需求十分殷切，所以政府在房屋政策中的「辣招」要有取十分好的平衡，她指在施政報告中提出減辣而非全面撤辣，相信是照顧全面因素下的好決定。

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記者：戴朗希