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重拾自信｜壓力大「鬼剃頭」變地中海　31歲女狂脫髮含淚剃光頭　決定除帽示人：面對最真實的自己

醫健人物 08:05 2024/01/18

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一個人的儀容是自信心的來源，尤其是女士們。一名內地女因患上「鬼剃頭」而決心剃光頭，她起初非常介懷他人目光，更抱怨世界對她不公平。到後來因為一次偶然的經歷讓她放開執念，一步步踏出舒適圈，勇敢面對真我。

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精神壓力導致「鬼剃頭」

該名31歲內地女自稱「光頭女孩」，在社交平台「小紅書」分享患鬼剃頭後的生活。光頭女孩病發前髮量很多，五官標緻的她亦喜歡在社交平台分享穿搭。2023年，她因為精神壓力而患上斑禿（即「鬼剃頭」）。起初只是髮縫分界越來越闊，每次洗頭、梳頭的掉髮量驚人，幾乎是一把一把地掉落。後來脫髮情況每況越下，她曾四出尋求不少專家、中醫、西醫做各種檢查，吃過各種生髮藥，「鬼剃頭」的情況依然沒有改善。頭髮稀疏不但帶來自卑感，甚至更演變成她最難以接受的「地中海」，

「我時常在想為甚麼那麼多不公平的事都發生在我身上，明明很漂亮的一個女生怎麼變成禿子。而害我的那些人還逍遙法外。」

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含淚剃髮 學習與自己和解共處

僅僅兩個月，全頭的頭髮差不多掉光，她終於鼓起勇氣將剩下的長髮一口氣剃掉，徹底成為一個光頭女孩。她坦言，剃髮當刻「很糾結，好捨不得」，剃完後馬上大哭了一場。另一方面，她強忍著在頭皮上打類固醇針的痛楚，希望未來能再次長出滿頭秀髮。

剃髮後收拾心情，她嘗試了第一次化妝，慢慢學會欣賞自己，重拾打扮的樂趣。她開始挑戰以前不敢做的事，如極限運動、獨自雨林徒步、跑山等，展開「尋找自己，治癒自己」之旅。慢慢地，她越來越享受獨處、遠離煩囂的時光，踏出舒適圈重拾自信。

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一次拍攝經歷 勇敢面對真我

本來五官標緻的她，稍微打扮一下已經明艷動人，被邀請成為婚紗模特兒。當時的她還是會介意自己光頭的事實，外出或拍攝都戴著假髮。她沒想到，工作人員對她的稱讚成為自信心的來源，她指「那麼久來第一次發自內心的笑，我很開心」。當時她做了個大膽的決定——拍一輯光頭婚紗照，這個決定對她的人生有很大轉變，改變了她對容貌的焦慮，

「這是我第一次光頭站在人前，原來真實的我是那麼美。」

她開始學會接受和喜歡真實的自己，後來更決定到雲南旅居，一邊工作，一邊拍不同造型照。她愛上以不同假髮配搭不同的穿搭裝扮，在不同地方留下倩影，努力做運動塑造健美身形。近日，她決定脫下帽子和假髮，無懼別人眼光，以光頭造型出門。她表示：

「光頭出門只有0次和無數次......拿掉帽子，面對當下最真實的自己。」

生活壓力大  「鬼剃頭」呈年輕化趨勢

「鬼剃頭」除了影響儀容，其誘發的原因或源於精神壓力。皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受訪問表示，「鬼剃頭」有年輕化趨勢，原因可能與環境及生活壓力有關。他指出見過年紀最小的患者只有4歲，因預備升小一的面試承受大量壓力致病；另部分病人屬家族遺傳，一旦父母患病，子女有1成機會遺傳。

陳醫生指，患者通常不會自己察覺患病，多數由髮型師或身邊的朋友發現。由於患者的毛囊仍然存在，因此大部分患者經藥物治療，如類固醇藥膏、注射類固醇、口服類固醇藥物或「生髮水」後都可痊癒。視乎毛髮掉落的範圍，一般而言治療過程以月或年計，而且越早治療效果越好。

陳醫生提醒，由於「鬼剃頭」會影響儀表，或影響患者心情，使他們失去自信，甚至影響工作表現。對此，他提醒患者應盡早求醫，同時亦要放鬆心情，過度焦慮及抑鬱或影響康復進度。另外多做運動紓壓，亦有助康復及減低復發機會。

「鬼剃頭」或與免疫系統失調有關

皮膚科專科醫生胡惠福曾接受訪問表示，目前「鬼剃頭」成因不明，相信是因免疫系統失調，導致身體有不正常的抗體攻擊毛囊細胞，破壞毛髮生長，數星期內毛髮會掉落。患者的頭皮會突然出現一個約硬幣大小的禿髮，部分患者會連眉毛、眼睫毛等其他身體部位的毛髮都一併掉落。

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患者的發病年齡一般在30歲前，男女患病比例相若。在治療方面，最常見的治療方式，是每四周接受頭皮局部注射類固醇，超過50%的輕度及中度斑禿患者可達到療效，至少四分之三的脫髮區域都有機會長回來，一般兩至三個月開始見效。另外，或會透過其他方法治療，當中包括：

  • 局部塗抹類固醇藥膏
  • 局部塗抹生髮藥水（5% Minoxidil）
  • 局部免疫療法，即塗抹致敏物質（DPCP）於頭皮去幫助頭髮生長
  • 口服類固醇藥物
  • 口服免疫抑制藥物
  • 口服免疫標靶藥物 （JAK 抑制劑）

胡醫生提醒，均衡飲食，如多吃蔬果及新鮮食物、勤做運動、充足睡眠，以及避免壓力過大，或可減少患上鬼剃頭及有助疾病康復。

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