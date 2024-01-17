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【黎智英案】張劍虹以從犯證人作供　指黎智英為壹傳媒的最高決策人

社會 12:43 2024/01/17

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案件在西九龍法院審理。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》3間公司否認串謀刊印煽動刊物罪等共3罪，案件今（17日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。控方傳召首名從犯證人、壹傳媒前行政總裁張劍虹作供。張供稱，黎是壹傳媒的最高領導人及決策人，又指黎在2018年至2020年擔任非執行董事期間，仍積極參與整個集團運作。

聆訊今踏入第11天，控方傳召首名從犯證人、壹傳媒前行政總裁張劍虹作供。一直被還押的張由3名懲教人員解往證人台上，張身穿深藍外套，手持聖經宣誓後開始作供。被告黎智英則於犯人欄內，神情平靜地望向張，其後再向懲教人員要求移向證人台方向就座。

張供稱，他於2021年6月17日因涉嫌串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪被捕，最終於2022年5月承認上述串謀勾結罪，至於張另被控的串謀刊印煽動刊物罪則獲存檔法庭。

張續指，他於1991年加入《壹週刊》，擔任財經組編輯，黎於2年後委任張成為《壹週刊》總編輯。黎隨後於1995年成立《蘋果日報》，再於4年後上市，形成壹傳媒集團。

張指，黎於2000年決定於台灣創辦《壹週刊》，於是將張派往當地協助創辦，故此張於2001年至2005年成為台灣《壹週刊》社長，並與黎緊密合作。張續指，由於台灣《壹週刊》於2005年4月已開始賺錢，因此張決定離開壹傳媒，趁機休息。

張指，他於2010年應黎的邀請張重返《壹週刊》任職內容顧問。黎再於2011年4月將張調至《蘋果日報》擔任總編輯，最終於2016年被黎升為《蘋果日報》社長，原因是黎認同張的工作能力。

張補充，當時他的職責是負責《蘋果日報》的營運，以及確立每日報紙出版。張指，他於2018年2月被委任為壹傳媒行政總裁，又指壹傳媒集團旗下的附屬公司包括涉案的3間《蘋果日報》公司。

被問及總編輯及社長的職責有何不同時，張指，總編輯負責每日審批報紙上刊登文章，並就新聞角度等作出決策，社長則是監察報紙的運作，確保出版方針符合黎的編採政策。張又指，黎作為壹傳媒主席，是壹傳媒的最高領導人及決策人，而張作為行政總裁，則負責執行黎及董事局的指示。

控方又問及黎於2018年至2020年間擔任非執行董事後，再擔任執行董事。張表示並非清楚記得箇中原因，但張認為黎在擔任非執行董事期間，仍積極參與整個集團運作。

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記者：梁錦麟

港區國安法 國安法 黎智英 壹傳媒 蘋果日報

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