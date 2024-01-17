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勵志的演唱會丨入行15年再踏紅館　盧廣仲一個原因決定少穿短褲

娛樂 13:01 2024/01/17

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盧廣仲早前在澳門完成演唱會後，接受專訪談近年改變。（陳二寶 攝）

2008年出道的台灣歌手盧廣仲，不知不覺入行已逾15年，由當年穿著短褲唱著小清新歌曲，至近年以一首《刻在你心底的名字》感動不少樂迷，盧廣仲唯一不變是他開朗而樂觀的性格。3月份盧廣仲再次舉行紅館演唱會，跟大家再分享他的音樂人生。

為紀念入行15年，盧廣仲去年開啟巡迴演唱會，分別在台灣、澳門等地演出後，今年3月16日來到香港跟樂迷見面，也是他相隔13年再踏足紅館。

3月16日舉行一場《盧廣仲勵志的演唱會香港站》，日前優先訂票在兩小時內火速被fans搶空。

演唱會取名《勵志的》，廣仲透露：「我會因應不同表演地方去更改歌單內容，如之前去高雄，因為是我的家鄉，所以加添了特別環節，至於香港站也會有一些調整，可能會有新歌，現在還有構思。」

盧廣仲在5年前也曾來港開騷，期間因為疫情故沒再來，他也十分期待。「這幾年不止我，全世界也經歷很多變化，自己對生命的體會也不同，經過了疫情後，現在可以再跟不同朋友、觀眾見面，心裡更更加珍惜每一次相聚，所以也是今次巡迴演唱會的主題，希望可以透過不同的歌單，跟大家多作互動。」

寫歌是一種補償

紅館對歌手來說，是表演的夢想聖地，對盧廣仲也不例外。「小時候我很喜歡劉德華，也有機會去紅館看他的演唱會，所以紅館很有指標性，自己5年前首次踏足紅館開演唱會，至今所以演出細節都還記得，例如有一些很有趣的舞蹈部分，今次應該也會再安排，能兩度去紅館舉行個唱，自己的人生目標已經達到，感覺是十分幸福。」

2008年，盧廣仲推出首張個人專輯《100種生活》，一直到現在，他的歌曲都是充滿生活感及正面信息，是否代表了他的性格一直沒變？

廣仲表示，寫歌是有一種補償作用，譬如他沒有去過很遠的地方，但可以將那個地方寫在歌曲，就感覺自己去過。「我不見得是百分之百超級positive，可能也有憂鬱的時候。寫歌是一個理想，我的歌迷可能跟我一樣，是對未來抱?同樣理想的一群人，故聽我的歌會感動。我便是以這個角度去創作，如果你在我的歌聽到生活感，代表我們是同一類的人。」

他自言這幾年都聽得蠻多廣東歌， 最近常聽的有林家謙及Gareth.T.的歌曲。（陳二寶 攝）

更注重心靈健康

轉眼間入行15年，談到自己最大改變，廣仲發揮幽默感，笑說:「最大改變是年紀大了，怕濕氣，穿短褲很易中風寒，哈哈。以前我冬天都穿短褲，有點神經病。現在發現有時真的很冷，寒風吹來身體就不好。年紀大注重養生，要把膝蓋遮住。我覺得這是肉眼上看到盧廣仲最大的改變。」

他覺得自己30歲後，更注重心靈健康，所以會在音樂上分享如何療癒心靈。他解說：「這些年來我一直堅持身心靈健康的重要性，要有健康的mind set，也一直跟大家分享養生，譬如要走路、吃維他命C等。」

他坦言希望自己可以唱得更久一點。「年青時候的我，表演方式是比較火爆，每一首歌都用盡全力。現在的我，表演風格是比較有彈性，大家可以來紅館，看看經歷10多年以的盧廣仲Live，現在的風格有甚麼改變。」

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一首令人落淚的歌

近年盧廣仲另一首經典作品，是演唱電影《刻在你心底的名字》的同名主題曲，除打動不少歌迷，也有很多歌手都翻唱。

廣仲憶述：「當初收到歌曲demo時，已覺得它的旋律很吸引，有一種懾人力量，會令人聯想起自己生命中一個特別的人。我覺得不論由誰來唱，都會有這一份獨特的魔力。很記得有次我在演出時，公司老闆在台下都聽得哭了。」

至於他在唱的時候，又想起甚麼特別的人嗎？廣仲笑言：「因為這首歌不是我寫的，自己唱的時候，腦子都在想歌詞內容，以往唱自己的作品，會明白歌詞的邏輯方向，但今次就要去更多心機會了解詞人想表達的內容。」

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近年盧廣仲也作出很多新嘗試，包括去年擔任電影《他馬克老闆》的男主角，對他來說是很新鮮的體驗。「演員和歌手是很不同的演出狀態，前者是被照顧的人，也只須跟工作夥伴合作；後者就要跟幾十人以至百多人的團隊一齊工作，我亦在學習適應這種工作模式。」

他指戲也是一種創作:「以自己對劇本、角色的理解，用動作和表情去演繹出來，每當導演喊action，我都找到演出上好玩的地方，故未來亦願意多花時間去鑽研。做演員這件事，是很有彈性的，只要有好劇本或是有趣的便會做。」

他指2023年太忙了，故希望今年有機會放假休息，去一趟旅行，渴望去一些可以走路走很久的地方。「我很喜歡走路，在台北都一直走路，最想去風景美的地方，我一天可走十幾廿公里的。」

一直向前行，人生才可以看到更多美麗風景。

記者:區家歷


 

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