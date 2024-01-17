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網絡熱話︱受鄰居日夜喝罵小孩聲滋擾　日出康城住戶不忍幼童嚎哭發警世文

育兒資訊 14:10 2024/01/17

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希望父母都能以正確態度育兒。

教育孩子不是用打罵來達到目的，而是用愛與關懷和溝通！有日出康城的住戶在大廈的公共空間貼出告示，指無論是白天、晚上或深夜都受鄰居喝罵小孩聲滋擾，事主發出長文，直指聽到小孩的嚎哭聲感到痛心，更勸告對方應停止喝罵，應用愛與關懷有耐性教導，更警告對方指如發現虐兒行為，定必報警。而告示中，有人用黑色筆寫上回應，疑似是發出喝罵聲的鄰居。

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事主在網上facebook群組「日出康城 Lohas Park @ 家在康城」貼出警世告示，以「請立刻停止對您家中3歲小孩大聲地喝罵」為題，寫道:

您的喝罵聲，無論白天、晚上或深夜，都對鄰居做(造)成嚴重的滋擾!更甚的是小孩的嚎哭聲令人痛心!您每天的不停喝罵只會為她種下永世不能磨滅的童年陰影!嚴重地破壞她的身心健康!如發現虐兒行為，本人定必報警處理!請立刻停止您的喝罵，做個孩子的好榜樣，用愛與關懷有耐性地教導。

而告示中，有疑似是發出喝罵聲的鄰居用黑筆寫上的回應，寫到「可直接找本人理論，何必偷偷摸摸」及「立即報警」的字眼。

有住戶在日出康城的大廈貼出告示，指責鄰居的鬧仔聲滋擾。

日出康城住客回應

告示引來居民極大迴響，有居民表示「家家有本難唸的經，與其公開怪責位媽媽，倒不如將怪責變關心啦….希望大家唔好再加多腳話位媽媽，本身佢情緒都唔好，仲要俾人咁樣貼紙話….如果擔心小朋友可以直接㩒鐘表示下關心，而唔係咁樣貼張紙係人哋門口，成張紙嘅重點你係唔想小朋友長期被鬧啫，咁不如主動啲問下有冇嘢幫到佢哋好過。」

有人感同身受「我的鄰居都有這樣情況，不過不是每天，間中發生，其實父母都知道這樣教仔法是有問題呀！只是他們自己不能控制吧！」、「我樓上都係，應該係小朋友情緒有問題嘅，經常似情緒失控爆喊個幾鍾，每日，多數黃昏開始响間屋不斷來回奔跑直到深夜，想同管理處投訴，最後選擇包容，相信個父母內心都痛䓀有個問題兒童。」

亦有住客贊成事主的行為「為咗個小朋友，真係要出聲，虐兒可能係冇心，但不能容忍，起碼要等佢知道有問題，欣賞這位鄰居肯介入」

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責任編輯:陳麗薇

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