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【天氣預報】下周三市區最低氣溫降至9度　新界地區更低見5度

社會 13:03 2024/01/17

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下周三市區最低氣溫降至9度，新界地區更低見5度。(馮漢柱攝)

天文台表示，冷鋒周末會橫過華南，較強、較深厚的冷空氣將逐步南侵。預料周日（21日）馬拉松當日北風增強，本港氣溫將顯著下降；隨後兩三日逐步轉冷，下周三市區最低氣溫降至9度，新界地區更低見5至7度。天文台表示，有預報預測粵北或出現雨雪，假如珠三角一帶陰雨天氣持續，本港氣溫有可能比現時預期的更低。

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天文台表示，東北季候風正影響廣東沿岸，預料會在未來一兩日逐漸緩和，令本港氣溫逐步回升，星期六日間相當溫暖。不過一道冷鋒會在星期六（20日）晚至星期日早上橫過華南沿岸，與其相關的強烈冬季季候風會在隨後數日影響該區，天氣顯著轉冷。同時，高空擾動亦會為該區帶來有雨的天氣。

天文台預測，本港下午及今晚天氣大致多雲，有一兩陣微雨。下午短暫時間有陽光。吹和緩東風。

展望未來兩三日短暫時間有陽光，日間溫暖。星期日氣溫顯著下降，隨後兩三日天氣逐步轉冷，下週中期最低氣溫降至9至10度。

天文台昨日（18日）於網誌《天氣隨筆》中表示，一道冷鋒會在周六晚至下周日早上橫過華南沿岸，本港北風會增強，氣溫會顯著下降。冷鋒過境時，同時會為沿岸地區帶來一兩陣雨。若雨勢持續，比賽當日早上的路面有可能仍然會比較濕滑，周日馬拉松跑手要特別留意，根據實際情況調整比賽裝備。

網誌表示，隨後強烈冬季季候風會把華南以至華中的冷空氣不斷往南推送，兩三日天氣會逐步轉冷，預料本港最低氣溫可降至11度以下。

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記者：陳麗娜

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