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食用安全．台灣檢測｜涉及逾1.3噸　8款日本士多啤梨農藥超標　熊本、福岡、奈良出產都有份

食用安全 14:06 2024/01/17

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台灣衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）繼2023年12月驗出2款日本士多啤梨殘留農藥超標後，上周二（9日）及周二（16日）公布的邊境檢驗結果顯示，再有另外8款日本士多啤梨不合格，總重量超過1.3噸。

日本產的士多啤梨向來受港人歡迎，不過台灣衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）繼2023年12月驗出2款日本士多啤梨殘留農藥超標後，上周二（9日）及周二（16日）公布的邊境檢驗結果顯示，再有另外8款日本士多啤梨不合格，總重量超過1.3噸。

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根據台灣食藥署公布的結果，8款不合格的士多啤梨資料如下：

1. 日本奈良縣出產 古都華 士多啤梨

  • 製造廠或出口商名稱：TOYOMARUSYOUZI CO., LTD.
  • 進口商(公司名稱)：永全水果有限公司
  • 不合格原因：檢出殘留農藥祿芬隆0.9 ppm（不可>0.5 ppm）
  • 數量及重量：45.22公斤，不符合商品依規定退運或銷毀

2. 日本佐賀縣出產 凜 士多啤梨

  • 製造廠或出口商名稱：KNOWLEDGECHINA .CO .LTD
  • 進口商(公司名稱)：北海道物產有限公司
  • 不合格原因：檢出殘留農藥賜派滅0.02 ppm
  • 數量及重量：56公斤，不符合商品依規定退運或銷毀

3. 日本埼玉縣出產 彩の 士多啤梨

  • 製造廠或出口商名稱：KNOWLEDGECHINA .CO .LTD
  • 進口商(公司名稱)：北海道物產有限公司
  • 不合格原因：檢出殘留農藥氟尼胺0.3 ppm（不可>0.01 ppm）
  • 數量及重量：3.5公斤，不符合商品依規定退運或銷毀

4. 日本福岡縣出產士多啤梨

  • 製造廠或出口商名稱：ALLIED CORPORATION LTD.
  • 進口商(公司名稱)：蜜豐生鮮實業有限公司
  • 不合格原因：檢出殘留農藥賜派滅0.02 ppm
  • 數量及重量：56公斤，不符合商品依規定退運或銷毀

5. 日本熊本縣出產士多啤梨

  • 製造廠或出口商名稱：SANGA CO LTD
  • 進口商(公司名稱)：旭創國際貿易有限公司
  • 不合格原因：檢出殘留農藥亞滅培1.1 ppm（不可>1.0 ppm）、氟尼胺1.2 ppm（不可>0.01 ppm）、滅派林2.1 ppm（不可>1.0 ppm）、祿芬隆0.7 ppm
  • 數量及重量：170公斤，不符合商品依規定退運或銷毀

6. 日本熊本縣出產士多啤梨

  • 製造廠或出口商名稱：TOYOMARUSYOUZI CO., LTD.
  • 進口商(公司名稱)：永全水果有限公司
  • 不合格原因：檢出殘留農藥祿芬隆0.8 ppm（不可>0.5 ppm）
  • 數量及重量：704公斤，不符合商品依規定退運或銷毀

7. 日本奈良縣出產 古都華 士多啤梨

  • 製造廠或出口商名稱：TOYOMARUSYOUZI CO., LTD.
  • 進口商(公司名稱)：永全水果有限公司
  • 不合格原因：檢出殘留農藥祿芬隆0.7 ppm
  • 數量及重量：62.30公斤，不符合商品依規定退運或銷毀

8. 日本熊本縣出產士多啤梨

  • 製造廠或出口商名稱：TOYOMARUSYOUZI CO., LTD.
  • 進口商(公司名稱)：永全水果有限公司
  • 不合格原因：檢出殘留農藥祿芬隆0.7 ppm
  • 數量及重量：253.50 公斤，不符合商品依規定退運或銷毀

 

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食藥署副署長林金富表示，之後會針對永全水果有限公司、北海道物產有限公司維持監視查驗，同時針對不合格的製造廠，予以暫停受理報驗1個月，期限由1月12日至2月21日為止，目前已對6間製造廠下達禁令。此外，當局會在4月30日前，維持對日本進口士多啤梨維持百分之百逐批查驗的「監視查驗」。

到底士多啤梨含殘留農藥的情況有多常見？美國環境工作組織（Environmental Working Group，EWG）曾表示，超過9成士多啤梨被檢出含有2種或以上的殘留農藥，可能會引致潛在的健康問題。EWG又引述研究，指出食用含有農藥的蔬果會破壞生育能力，嚴重更會引致不育，亦有可能增加患上霍奇金氏淋巴瘤的風險，從而導致罹患淋巴癌。

4招驗證靚士多啤梨

那麼，市民平日應該如何挑選士多啤梨？國家高級食品檢驗師、食品安全科普專家王思露建議，在選購士多啤梨時進行感官的初步判斷，不以外貌是否畸形下定論，可參考以下4個重點：

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另外，考慮到檢疫、運輸和儲存條件，她建議盡量到超市或連鎖店選購士多啤梨，注意產品包裝和標籤標識是否完好；亦要留存收據，如遇品質問題方便及時得到解決。

3招正確清洗士多啤梨

對此，專家教授3步正確清洗士多啤梨：

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