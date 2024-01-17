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【黎智英案】張劍虹稱黎智英曾指引呼籲市民抗爭　希望西方民主國家作出制裁

社會 13:22 2024/01/17

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壹傳媒前行政總裁張劍虹今日作供。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》3間公司否認串謀刊印煽動刊物罪等共3罪，案件今（17日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。控方傳召首名從犯證人、壹傳媒前行政總裁張劍虹作供。張供稱，黎於反修例事件開始時，曾指引要透過《蘋果日報》呼籲市民上街抗爭，給予政府壓力。至於在國際層面上，黎亦認為要尋求西方民主國家關注反修例事件，希望他們能提供援助，甚至作出一些強烈的行動，例如制裁。

首名從犯證人、壹傳媒前行政總裁張劍虹續作供稱，被告黎智英的形象一直鮮明，即是追求民主、自由、反極權，「特別喺2019年反修例事件開始」。張續指，在反修例事件時，黎認為當中對香港民主自由有所打壓。

控方隨後打斷張的作供，要求張扼要地講述黎於2019年至2020年的編採指示。張隨後供稱，當時黎指引要透過《蘋果日報》呼籲市民上街抗爭，給予政府壓力。至於在國際層面上，黎亦認為要尋求西方民主國家關注反修例事件，希望他們能提供援助，甚至作出一些強烈的行動，例如制裁。

張隨後再講及《蘋果日報》的內部分工，指陳沛敏為副社長，主要負責《蘋果日報》紙媒的決策等，羅偉光則是總編輯，負責《蘋果日報》網站的新聞內容出版等，林文宗則是陳的副手，會在陳休假時接管陳的工作等。

張續指，馮偉光是執行總編輯，負責外判翻譯團隊及聯繫《蘋果日報》英文版「寫手」，黎亦曾透過私人助理Mark Simon及助手Mark Clifford介紹「寫手」。張指，馮亦會以筆名「盧峯」，於《蘋果日報》專欄「蘋論」發表社評。

張又指，楊清奇則是《蘋果日報》主筆，會以「李平」為筆名，撰寫社論。楊亦會按黎訂下的編採及評論政策，審批評論稿件。至於張志偉則是動新聞平台總監，負責動新聞製作，以及網上非新聞類內容。

聆訊今（17日）午續。

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記者：梁錦麟

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