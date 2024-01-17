小一派位︱全港454間官津小學測考次數　小一二全年不測不考學校大公開

▲ 全港454間官津小學測考次數，小一二全年不測不考學校大公開。

【小一派位/統一派位/測考次數/官津小學】小一統一派位將於2024年1月22日展開，不少因素都會影響家長的選校決定，近年教育局促請全港學校審視測考安排，為學生減壓，家長可透過學校的測考次數及測考調節安排，了解該校是否適合子女。TOPick根據《小學概覽2023》整理全港454間官立及資助小學全年測考次數，當中部分學校在小一全年，甚至小二、三都不設考試。

最新影片：

根據《小學概覽2023》，全港454間官立及資助小學各自訂立不同的測考次數，當中最多為每年4次考試，大多學校設0測3考或2測2考，有位於中西區的李陞大坑學校不設考試，但就有4次測驗。

港島區官津小學全年測考次數：按此連結

九龍區官津小學全年測考次數：按此連結

新界區官津小學全年測考次數：按此連結



有41間小學重視初小學生升小銜接，設有測考調節安排，當中14間學校小一全年不設考試或小一、小二，甚至小三全年不設考試，以進展性評估取代。

小一至小三無測考學校

校網（地區） 學校 全年測考次數 測考調節 72（元朗） 金巴崙長老會耀道小學 2測2考 小一至小三不設傳統考試，採用進展性評估

小一至小二無測考學校

校網（地區） 學校 全年測考次數 測考調節 81（北區） 東華三院曾憲備小學 0測3考 小一、二各科全學年不設考試，以進展性評估及學習報告取代 95（西貢） 基督教神召會梁省德小學 0測4考 小一及小二推行零測考計劃 72（元朗） 香港青年協會李兆基小學 0測2考 小一至小二不設測考 14（東區） 番禺會所華仁小學 1測2考 小一全年及小二上學期沒有測驗和考試 35（九龍城） 馬頭涌官立小學（紅磡灣） 0測3考 小一全年及小二第一學期不設考試，以進展性評估了解學生學習進度

小一全年無測考學校

校網（地區） 學校 全年測考次數 測考調節 74（元朗） 八鄉中心小學 0測3考 小一不設考試 72（元朗） 伊利沙伯中學舊生會小學分校 1測2考 小一全年採用進展性評估，並不設測驗及考試 72（元朗） 中華基督教青年會小學 0測2考 小一全年不設考試 81（北區） 打鼓嶺嶺英公立學校 0測3考 一年級不設考試，全年進行三次進展性評估 89（沙田） 保良局雨川小學 0測3考 小一全年不設考試，以進展性評估了解學生學習成果 41（九龍城） 拔萃小學 4測2考 小一沒有測考；小二、小三沒有考試，主科測驗全年共四次。 46（觀塘） 佛教慈敬學校 0測3考 小一不設總結性評估，改為多元化進展性評估 48（觀塘） 觀塘官立小學（秀明道） 2測2考 小一透過不同形式進展性評估，取代全學年2測2考

其他有測考調節學校

校網（地區） 學校 全年測考次數 測考調節 12（灣仔） 軒尼詩道官立小學（銅鑼灣） 2測2考 小一上學期以進展性評估取代測驗 64（葵青） 石籬天主教小學 0測3考 一年級第一學段以進展性評估取代傳統考試 64（葵青） 嗇色園主辦可信學校 2測2考 一年級上學期測驗及考試不計分，下學期進行一測一考 62（荃灣） 路德會聖十架學校 0測3考 小一上學期不考試、不默書 70（屯門） 台山商會學校 0測3考 小一於第一、二學段以進展性評估來取代考試。 70（屯門） 仁德天主教小學 0測3考 小一全年兩次考試，小一至小三常識科不設考試 70（屯門） 保良局志豪小學 0測3考 一年級首次考試為模擬考試 70（屯門） 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 0測3考 一年級首次考試為模擬考試 70（屯門） 中華基督教會何福堂小學 2測2考 一年級上學期不設測考 72（元朗） 潮陽百欣小學 0測3考 小一上學期不設考試，全年只設兩次考試 74（元朗） 聖公會聖約瑟小學 0測3考 小一全年只設一次期終考試 72（元朗） 香港普通話研習社科技創意小學 2測2考 小一上學期只進行單元評估，不設進展性評估及總結性評估 74（元朗） 中華基督教會元朗真光小學 2測2考 一年級上學期不設測考 81（北區） 香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校 0測3考 一年級上學期不設總結性評估 81（北區） 基督教粉嶺神召會小學 2測2考 小一全學年兩次考試，並以進展性評估取代測驗 84（大埔） 香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校 0測3考 一年級第一學段不設考試，進行全方位學習日 84（大埔） 三水同鄉會禤景榮學校 0測3考 小一第一及第二學段不設總結性評估 84（大埔） 大埔循道衛理小學 0測2考 小一上學期及小六下學期不設考試 89（沙田） 聖公會馬鞍山主風小學 0測4考 小一上學期以評估替代考試 88（沙田） 東華三院冼次雲小學 0測3考 小一入學初期不設考試，全學年兩次總結性評估 88（沙田） 沙田官立小學 2測2考 小一上學期不設測考 91（沙田） 沙田圍胡素貞博士紀念學校 1測2考 一年級第一學段不設測考，以多元化評估取代

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊: http://tinyurl.com/3dtnw8f5

1月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：林愛娜