小一派位︱全港454間官津小學測考次數 小一二全年不測不考學校大公開
【小一派位/統一派位/測考次數/官津小學】小一統一派位將於2024年1月22日展開，不少因素都會影響家長的選校決定，近年教育局促請全港學校審視測考安排，為學生減壓，家長可透過學校的測考次數及測考調節安排，了解該校是否適合子女。TOPick根據《小學概覽2023》整理全港454間官立及資助小學全年測考次數，當中部分學校在小一全年，甚至小二、三都不設考試。
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根據《小學概覽2023》，全港454間官立及資助小學各自訂立不同的測考次數，當中最多為每年4次考試，大多學校設0測3考或2測2考，有位於中西區的李陞大坑學校不設考試，但就有4次測驗。
港島區官津小學全年測考次數：按此連結
九龍區官津小學全年測考次數：按此連結
新界區官津小學全年測考次數：按此連結
有41間小學重視初小學生升小銜接，設有測考調節安排，當中14間學校小一全年不設考試或小一、小二，甚至小三全年不設考試，以進展性評估取代。
小一至小三無測考學校
|校網（地區）
|學校
|全年測考次數
|測考調節
|72（元朗）
|金巴崙長老會耀道小學
|2測2考
|小一至小三不設傳統考試，採用進展性評估
小一至小二無測考學校
|校網（地區）
|學校
|全年測考次數
|測考調節
|81（北區）
|東華三院曾憲備小學
|0測3考
|小一、二各科全學年不設考試，以進展性評估及學習報告取代
|95（西貢）
|基督教神召會梁省德小學
|0測4考
|小一及小二推行零測考計劃
|72（元朗）
|香港青年協會李兆基小學
|0測2考
|小一至小二不設測考
|14（東區）
|番禺會所華仁小學
|1測2考
|小一全年及小二上學期沒有測驗和考試
|35（九龍城）
|馬頭涌官立小學（紅磡灣）
|0測3考
|小一全年及小二第一學期不設考試，以進展性評估了解學生學習進度
小一全年無測考學校
|校網（地區）
|學校
|全年測考次數
|測考調節
|74（元朗）
|八鄉中心小學
|0測3考
|小一不設考試
|72（元朗）
|伊利沙伯中學舊生會小學分校
|1測2考
|小一全年採用進展性評估，並不設測驗及考試
|72（元朗）
|中華基督教青年會小學
|0測2考
|小一全年不設考試
|81（北區）
|打鼓嶺嶺英公立學校
|0測3考
|一年級不設考試，全年進行三次進展性評估
|89（沙田）
|保良局雨川小學
|0測3考
|小一全年不設考試，以進展性評估了解學生學習成果
|41（九龍城）
|拔萃小學
|4測2考
|小一沒有測考；小二、小三沒有考試，主科測驗全年共四次。
|46（觀塘）
|佛教慈敬學校
|0測3考
|小一不設總結性評估，改為多元化進展性評估
|48（觀塘）
|觀塘官立小學（秀明道）
|2測2考
|小一透過不同形式進展性評估，取代全學年2測2考
其他有測考調節學校
|校網（地區）
|學校
|全年測考次數
|測考調節
|12（灣仔）
|軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）
|2測2考
|小一上學期以進展性評估取代測驗
|64（葵青）
|石籬天主教小學
|0測3考
|一年級第一學段以進展性評估取代傳統考試
|64（葵青）
|嗇色園主辦可信學校
|2測2考
|一年級上學期測驗及考試不計分，下學期進行一測一考
|62（荃灣）
|路德會聖十架學校
|0測3考
|小一上學期不考試、不默書
|70（屯門）
|台山商會學校
|0測3考
|小一於第一、二學段以進展性評估來取代考試。
|70（屯門）
|仁德天主教小學
|0測3考
|小一全年兩次考試，小一至小三常識科不設考試
|70（屯門）
|保良局志豪小學
|0測3考
|一年級首次考試為模擬考試
|70（屯門）
|中華基督教會蒙黃花沃紀念小學
|0測3考
|一年級首次考試為模擬考試
|70（屯門）
|中華基督教會何福堂小學
|2測2考
|一年級上學期不設測考
|72（元朗）
|潮陽百欣小學
|0測3考
|小一上學期不設考試，全年只設兩次考試
|74（元朗）
|聖公會聖約瑟小學
|0測3考
|小一全年只設一次期終考試
|72（元朗）
|香港普通話研習社科技創意小學
|2測2考
|小一上學期只進行單元評估，不設進展性評估及總結性評估
|74（元朗）
|中華基督教會元朗真光小學
|2測2考
|一年級上學期不設測考
|81（北區）
|香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校
|0測3考
|一年級上學期不設總結性評估
|81（北區）
|基督教粉嶺神召會小學
|2測2考
|小一全學年兩次考試，並以進展性評估取代測驗
|84（大埔）
|香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校
|0測3考
|一年級第一學段不設考試，進行全方位學習日
|84（大埔）
|三水同鄉會禤景榮學校
|0測3考
|小一第一及第二學段不設總結性評估
|84（大埔）
|大埔循道衛理小學
|0測2考
|小一上學期及小六下學期不設考試
|89（沙田）
|聖公會馬鞍山主風小學
|0測4考
|小一上學期以評估替代考試
|88（沙田）
|東華三院冼次雲小學
|0測3考
|小一入學初期不設考試，全學年兩次總結性評估
|88（沙田）
|沙田官立小學
|2測2考
|小一上學期不設測考
|91（沙田）
|沙田圍胡素貞博士紀念學校
|1測2考
|一年級第一學段不設測考，以多元化評估取代
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責任編輯：林愛娜