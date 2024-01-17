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香港小姐｜郭珮文忙拍《法證6》不忘慰粉絲　Juliana派水著福利盡騷本錢【多圖】

娛樂 16:01 2024/01/17

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熱門 新手爸媽 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 萬千星輝頒獎典禮2023

郭珮文（Juliana）又派福利！

應屆港姐郭珮文（Juliana）的驕人身材向來搶鏡，三甲不入的她搶先同屆港姐有拍劇機會，參演TVB皇牌系列劇集《法證先鋒6 倖存者的救贖》，早前又在台慶抽中42萬港元現金大獎，好事接踵而來！

Juliana忙於工作的同時，也沒有遺忘一眾粉絲，大派水著福利，十分「識做」！

香港小姐丨郭珮文再派福利圖　罕有露甜美笑容夠煞食

郭珮文派水著福利

昨日（1月16日），Juliana在社交網分享三點式泳裝照，並擺出不同pose，大晒其美好身段，相當吸引！

從相中所見，Juliana的臀部相當結實，是名乎其實的「優質股」，難怪愈來愈多支持者！

點擊圖片放大
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美好身材靠3招

曾有網民留言問道：「點解可以咁好身材，好羡慕，平時有無做gym或者飲食有無特別注意㗎？」

Juliana回覆表示：「感覺基因決定了一半，另外就是我從小是游泳隊的，後來嘗試了一下力量舉重，也算擼了幾年鐵，疫情開始以後就沒運動過了，應該算在吃老本，是時候該鍛鍊一下了。」

至於在飲食方面，她說：「飲食我是太愛吃了，特別是重口味、油炸那些，多吃會胖，如果不想胖就照樣吃但份量減少，攝取熱量不超過自己能代謝的就不會胖，健康飲食對我來說還是有難度，會emo的。最後就是拍照凹個造型，好身材人人有！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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