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都大首辦「都大Hackathon」 跨學系團隊比賽展現創意

特約 09:00 2024/01/18

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置身數碼世代，人才培訓離不開創意思維這項「軟技能」。一貫與時並進的香港都會大學（下稱都會大學），早前首度舉辦創科體驗活動—「都大Hackathon」，吸引約100名來自不同學系及年級的同學參與，通過跨學系組隊，融會不同學科知識，並激發創造力。為期兩日的活動讓學生參與一連串賽前交流及訓練工作坊，裝備學生挑戰於短時間內按兩大比賽議題構思解決方案，以競逐獎項、港幣一萬元獎金以及晉級參加都大「創薈點2024」決賽的機會。

由豐盛生活服務有限公司、豐盛社企學會、黃金時代基金會、領展資產管理有限公司及都大代表組成的評審團，對參與同學的整體表現大表讚賞。

為期兩天的「都大Hackathon」活動於1月9至10日舉行，都會大學於活動首日提供創新培訓的商業模式工作坊、演講技巧訓練及導師輔導，而作為重頭戲的準決賽和決賽則在翌日進行。緊貼社會發展的都會大學，選取人口老化及環境文化保育兩大社會議題為比賽主題。參賽隊伍需就所選議題於兩日時間內構思兼融創新、實用與可行性的解決方案。晉身決賽的十支隊伍在比賽當日透過演說方式，向由豐盛生活服務有限公司、豐盛社企學會、黃金時代基金會、領展資產管理有限公司及都大代表組成的評審團演說方案重點，並接受評判團的提問及評價。

郭予光教授指出，這項活動模擬於短時間內以創新思維就議題尋求解決方案，期望激發同學的創造力。

構思創新方案 掌握軟技能

經過連番比拚，評判團從兩大主題分別選出冠、亞、季軍，除獎狀及獎金外，優勝隊伍更可直接進入「創薈點2024」的決賽，以及代表都會大學參加其他本地及大灣區的創業競賽。都會大學副校長 (研究及學生發展) 郭予光教授表示，今年首次舉行的「都大Hackathon」比賽，為學生提供獨特的創科體驗，讓跨學系及學級的學生有機會共同合作，構思創新的解決方案。

「很高興有約100名同學參加這次活動，模擬於短時間內以創新思維就議題尋求解決方案。我們的目標不是設計新軟體，而是希望同學嘗試以結構性的思維解決問題，從而激發創造力。」郭教授稱，創意思維對職場發展及創業都是非常重要的技能，不少僱主評核人才時皆對這項「軟技能」甚為重視。

作為評審之一的高毅駿表示，公司重視透過參與注入創意創新元素的活動，在分享業界經驗的同時，亦可了解新一代的想法。

獲業界支持 分享實踐經驗

「與合作夥伴攜手貢獻社會」一直是都大的重點政策。都大期望與香港、大灣區、內地，以至國際的工商界、大學和研究社群建立更緊密聯繫，以促進學術發展、學生交流及畢業生就業。而是次比賽亦獲多間企業及機構支持，除成為社群夥伴外，其管理層更擔任評判，藉此機會與同學交流，分享成立初創或企業營運所需具備的「軟技能」及創意思維。豐盛環保集團有限公司總經理高毅駿指出，繼2023年與都會大學簽訂合作備忘錄後，雙方通過加強交流，為同學提供實習機會，也重視參與如「都大Hackathon」等注入創意創新元素的活動，從中不但能分享廣及物業管理及建築等業界經驗，也能了解新一代的想法，更期望助同學將創造力轉化為可行方案，應用於工作環境，加強服務質素，達致雙贏。

「是次比賽匯聚來自不同專業的評判，其觀點不盡相同，有助同學加強現有構思的實用性、可行性，並不斷優化。」高毅駿喜見同學充分發揮應變能力，也成功將跨學科的知識互相融合。該公司未來會繼續支持都會大學舉辦同類型比賽，並提供多元實習及就業平台，以助同學掌握實踐經驗，全方位支持大學及本地的人才培育。

容蔡美碧喜見 同學在構思方案時，除運用科技作為工具外，也能在團隊合作下分析市場及了解用家需要。

靈活運用科技 理解用家所需

由商界轉投社創行列的黃金時代基金會創辦人及主席容蔡美碧直言，科技發展一日千里，現今各行各業透過科技掌握無盡商機。「很開心看到不少同學在比賽中以科技作為工具。而跨學科團隊合作的比賽模式，也有助刺激同學深層次分析市場及理解用家需要，配合靈活運用科技創新的解決方案，令用家真正受惠。」

對於環境文化保育組別冠軍隊伍的表現，容蔡美碧讚揚他們各具所長，印象最深是同學們能夠將不同社會議題加以融合，例如有隊伍連結長者與眾多新來港學生，促成他們互相交流，抓緊人口變化帶來的新機遇。

關顧不同長者需要的劉沁意及萬綺雯，在「人口老化」組別中脫穎而出。

激發新想法  解決社會問題

在「人口老化」組別，關顧不同長者需要的劉沁意及萬綺雯，在針對人口老化議題的方案中，構思推出覆蓋全面的工作坊。兩人指限時比賽時間緊迫，卻往往能激發新想法，故在提交方案前轉換了四個版本，力求提升盈利，感覺如同「絕處逢生」，輸贏也是很好的經驗。「參賽的得益之一是收到多位企業領袖的卡片，擴闊人脈，也獲得不少tutor（導師）的指導，讓方案不斷完善。我們期望畢業後可一面投身專業發展，一面實現創業理想。」

環境文化保育組別勝出隊伍由曾福彬、張永超、王清梅、羅雅婷及車慧敏組成。

環境文化保育組別勝出隊伍由曾福彬、張永超、王清梅、羅雅婷及車慧敏組成，在構思方案推展環境文化保育之餘，更將長者與來港讀書人士連繫起來，藉多元交流活動促成跨代共融。組員表示: 「短時間內快速完成針對特定議題的方案，必須作出取捨。舉一個例，為提高可行性，經反覆思量，我們在準決賽及決賽舉行前一晚重新做了一個新方案。要解決相關社會問題，未來必須有更多人共同參與，現時我們正準備與內地院校合作，將若干構思付諸實用。」

(特約)

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