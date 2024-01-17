【旅遊消費】開拓穆斯林市場　楊潤雄：對外增宣傳、在港增親善服務

▲ 文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（陳靜儀攝）

旅遊業復甦在全面通關後未如預期，有聲音認為政府應爭取內地開放更多自由行城市及增加內地旅客在港的購物免稅額。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，政府會繼續跟內地相關部門商討，為內地旅客提供更便捷靈活方式訪港，及更豐富旅遊體驗。

東盟國旅客恢復至2018年同期約7成

民建聯立法會議員葛珮帆今日在立法會，就吸引旅客訪港的措施提出口頭質詢，除了內地旅客，她指，不少東盟及中東國家都對來港旅遊有很大興趣，關注政府會否推出措施吸引更多相關國家的旅客來港旅遊。

楊潤雄回應稱，在旅遊復常後，來自東盟成員國旅客的數字恢復2017至2018年同期平均73%，形容中東市場是極具潛力的客源市場，旅發局會繼續多方面宣傳工作，例如舉辦簡報會向當地的業界介紹香港新的旅遊產品，宣傳訪港的旅遊優惠。並邀請當地媒體訪港，親身體驗本港穆斯林友善的設施。

九龍西立法會議員梁文廣關注政府有否相關配套，或跟不同團體合作，找一些熟悉穆斯林習慣的人士加入旅遊業界，令香港可以捉緊穆斯林旅遊機遇。楊潤雄指，旅發局除了在外部做宣傳，在內部亦做了不少功夫，令香港的酒店及餐廳熟悉穆斯林的習慣，做到穆斯林友善的服務。

為訪港旅客提供消費折扣可考慮

新民黨立法會議員何敬康發言時問到政府會否接納新民黨建議的「訪港旅客消費折扣」，楊潤雄表示，香港和內地的交流融合愈來愈多，「好多香港旅客去內地都不過夜。」他表示相關建議可作考慮，亦要跟商界討論，因相關優惠不能長遠由政府提供。

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記者：戴朗希