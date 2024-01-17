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學霸港姐丨工作學業難兼顧考試退步?　馮盈盈自我打氣：下學期要更加努力

娛樂 15:56 2024/01/17

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馮盈盈近年要事業學業兩兼顧。

正在港大修讀「食物管理」碩士課程的馮盈盈，剛剛放完sem break，昨日她(1月16日)於社交平台透露收到成績單，邊拍劇邊應付考試的憑盈盈已考獲不錯的成績，不過這位學霸仍然不太滿意。

馮盈盈上載數張相片，見她趁等埋位和化妝時做paper和溫習，認真善用時間讀書。當中她寫道：

原來夏莉穿越平行時空，
來到了香港大學讀碩士！
 一邊工作拍劇，一邊上學讀書
同時兼顧事業和學業，
最後得到這個成績，
我只能說我盡力了。 
結果中規中矩，還有進步空間。
把這當作激勵，下學期要更加努力，
爭取更好成績

妳不是她丨馮盈盈自認不懂愛人　放下「包袱」安心做自己

謙稱仍有進步空間

從其上載的成績單所見，馮盈盈分別修讀Food Law and waste management和Marketing management課程，她均取得A-成績，另外其GPA為3.7。

惟馮盈盈似乎未滿意自己成績，只因上學期她考獲A級成績，今次有丁點兒退步。

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馮盈盈可說是學霸港姐，當年為第一屆DSE考生的她考獲28分佳績，順利入讀心儀的港大食品及營養學系，近年除進修碩士課程外，2022年，她更成功考獲CFA Level 1考試(金融投資從業者專業資格認證），對於一個沒有經濟及商科底子的學生，可以合格已經是奇蹟。

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香港小姐丨馮盈盈分享五大保水營養素　FYY教用3款超級食物製「保濕ACE」特飲

從讀書找回信心

馮盈盈於TOPick訪問裡表示透過學習改變思維，令她放下昔日的「包袱」，安心做自己，「我覺得不用每次出來也要很Hyper 和不停說話，由我一出道開始這樣做 ，大家也看了幾年，都應該會覺得悶 ，現在我做回最真實的自己 ，起碼令觀眾見到原來自己還有另外一面 。」

未來的她有清晰的目標和方向，自言會繼續努力進修增值自己：「快將完成碩士課程，之後我都會繼續讀不同的Online Course，現在也有修讀商業管理，不想自己只局限於營養學 。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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