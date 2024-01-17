馬國明湯洛雯結婚丨香港補擺酒湯洛雯騷香肩 靚湯分享婚宴場內照片
娛樂 15:52 2024/01/17
馬國明與湯洛雯在上個月於泰國蘇梅島舉行浪漫婚禮，近日被揭回香港後，於尖沙咀半島酒店補擺喜酒，有網民在日前在網上騷當日的喜宴相片。
馬太「靚湯」湯洛雯在今日（1月17日）於個人社交平台上載數張有關香港補擺喜酒的照片。從相中所見，湯洛雯身穿一字膊婚紗騷香肩，丈夫馬國明輕攬太太纖腰，非常甜蜜溫馨。
馬國明湯洛雯結婚丨馬國明補擺婚宴 靚湯超DeepV晚裝夠養眼
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場內氣氛浪漫
同時，湯洛雯分享多張場內布置的照片，當中大量鮮花布置，十分浪漫，並有代表二人馬仔及獨角獸公仔蛋糕，十分可愛。而贈賓客的紀念品，則是香水。
靚太湯洛雯寫道：
Had a wonderful celebration party with our beloved relatives in hk :)
Many thanks to all those who helped out with the party 🫶🏻
至於暖男丈夫馬國明即在發帖寫言：「🐴❤️❤️❤️🦄🐱🐈」
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撰文 : TOPick柴犬出動