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馬國明湯洛雯結婚丨香港補擺酒湯洛雯騷香肩　靚湯分享婚宴場內照片

娛樂 15:52 2024/01/17

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熱門 新手爸媽 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 萬千星輝頒獎典禮2023

馬國明與湯洛雯在尖沙咀半島酒店補擺喜酒。

馬國明與湯洛雯在上個月於泰國蘇梅島舉行浪漫婚禮，近日被揭回香港後，於尖沙咀半島酒店補擺喜酒，有網民在日前在網上騷當日的喜宴相片。

馬太「靚湯」湯洛雯在今日（1月17日）於個人社交平台上載數張有關香港補擺喜酒的照片。從相中所見，湯洛雯身穿一字膊婚紗騷香肩，丈夫馬國明輕攬太太纖腰，非常甜蜜溫馨。

馬國明湯洛雯結婚丨馬國明補擺婚宴　靚湯超DeepV晚裝夠養眼

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場內氣氛浪漫

同時，湯洛雯分享多張場內布置的照片，當中大量鮮花布置，十分浪漫，並有代表二人馬仔及獨角獸公仔蛋糕，十分可愛。而贈賓客的紀念品，則是香水。

靚太湯洛雯寫道：

Had a wonderful celebration party with our beloved relatives in hk :)
Many thanks to all those who helped out with the party 🫶🏻

至於暖男丈夫馬國明即在發帖寫言：「🐴❤️❤️❤️🦄🐱🐈」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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