馬國明湯洛雯結婚丨香港補擺酒湯洛雯騷香肩　靚湯分享婚宴場內照片

馬國明與湯洛雯在上個月於泰國蘇梅島舉行浪漫婚禮,近日被揭回香港後,於尖沙咀半島酒店補擺喜酒,有網民在日前在網上騷當日的喜宴相片。

馬太「靚湯」湯洛雯在今日(1月17日)於個人社交平台上載數張有關香港補擺喜酒的照片。從相中所見,湯洛雯身穿一字膊婚紗騷香肩,丈夫馬國明輕攬太太纖腰,非常甜蜜溫馨。

馬國明湯洛雯結婚丨馬國明補擺婚宴 靚湯超DeepV晚裝夠養眼

場內氣氛浪漫

同時,湯洛雯分享多張場內布置的照片,當中大量鮮花布置,十分浪漫,並有代表二人馬仔及獨角獸公仔蛋糕,十分可愛。而贈賓客的紀念品,則是香水。

靚太湯洛雯寫道:

Had a wonderful celebration party with our beloved relatives in hk :)

Many thanks to all those who helped out with the party 🫶🏻