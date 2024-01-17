【藝團資助】香港舞台劇獎頒獎禮被指「損聲譽」　藝發局削資助康文署拒批來屆場地

▲ 香港舞台劇獎頒獎禮被指「損聲譽」，藝發局削資助康文署拒批來屆舉辦場地。（香港戲劇協會fb圖片）

擁有32年歷史的香港舞台劇獎頒獎禮，遭港府雙重封殺。主辦方引述香港藝術發展局指，因有投訴批評上屆頒獎禮內容，對該局聲譽造成損害或不利影響，決定扣減來屆頒獎禮的資助。同時大會獲康文署口頭通知，未能為第32屆頒獎禮提供或贊助場地，形容頒獎禮正面對「前所未有的挑戰」，但仍會堅持舉行來屆頒獎禮。

頒獎禮的主辦單位香港戲劇協會今日（17日）中午公告，稱12月8日接獲香港藝術發展局兩封來函，信中指該局收到外界「查詢」，質疑其所資助的第31屆香港舞台劇獎頒獎禮，活動內容直接或間接對該局的聲譽造成損害或不利影響，審視頒獎禮的直播錄像及審慎考慮後，決定扣減是次項目的最後一期資助。

另一封信則指，在競爭劇烈及資源有限的情況下，今年第32屆頒獎禮未能獲得資助。協會另收到康文署的口頭通知，對方未能為第32屆頒獎禮提供或贊助場地。

香港戲劇協會表示，對當局草率舉措甚表驚訝，曾去信要求指明哪一環節或片段，如何直接或間接對該局聲譽造成損害或不利影響，至今仍未收到回應。

新一屆舞台劇獎的選舉程序與頒獎典禮正在籌辦，協會指正面對前所未有的挑戰，但強調香港舞台劇獎乃本地劇界歷史最悠久的獎項，作為年度盛事的頒獎禮多年來獲得政府及業界鼎力支持，經仔細商討，審慎考慮，決定繼續肩負使命，堅持舉行第32屆香港舞台劇獎選舉及頒獎禮，以表揚過去一年表現出色的舞台從業員，誠心期望繼續支持香港舞台劇獎。

去年舞台劇獎，曾邀請車牌查冊案終極勝訴的記者蔡玉玲、創作政治漫畫逾40年的漫畫家尊子、資深導演杜琪峯等人頒獎。

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責任編輯：陳麗娜