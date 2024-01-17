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【環保減碳】房協「萬家減碳FUN獎賞」計劃逾1.3萬家庭響應　減碳90萬公斤

社會 14:20 2024/01/17

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房協頒發頭奬電動車予計劃中減碳最多的居民， 以及公布計劃減碳成效。（王韻青攝）

香港房屋協會早前舉行為期半年的「萬家減碳FUN獎賞」計劃，行政總裁陳欽勉指，活動獲1.3萬個房協屋邨家庭，即3分1住戶參加，共減少89.9萬公斤碳排放，相當於3.7萬棵樹，即7個維多利亞公園樹木量一年吸收的碳排放量。他又指，垃圾徵費快將實施，活動讓居民醞釀減碳氣氛，相信屋邨居民已準備好迎接全港推動減碳減廢的新章。

計劃透過手機應用程式「零活易」將「衣食住行」的減碳生活量化，讓參加者追蹤自己的碳足跡及減碳成績，減碳量首10名的獎品總值合共45萬元，其中頭獎價值34.5萬的Tesla電動車就由乙明邨居民霍先生獲得。

減碳8千公斤、排第5名的謝先生獲得主題公園3日兩夜住宿套票，他指，自己一向有回收習慣，而為參與計劃便更積極鼓勵家人整理積存已久的舊衣物等作回收，最終清空一個4呎衣櫃，家裡亦更多空間。他又稱，回收攤位每月開放兩次，街坊間均會互相提醒，認為計劃幫助建立居民的環保分類意思，相信大家各自「出少少力」慢慢就會越做越好。

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記者：黃小冰

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