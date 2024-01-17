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聲夢傳奇丨炎明熹首奪《萬千星輝》最佳電視歌曲獎　Gigi搞BBQ聚會感激Gi炎粉支持

娛樂 14:41 2024/01/17

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熱門 新手爸媽 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 萬千星輝頒獎典禮2023

炎明熹與粉絲聚會。

踏入2024年，可以用「滿載而歸」來形容炎明熹（Gigi），因在剛過去的兩大樂壇頒獎禮上，交出亮麗成續的她，在「新城勁爆頒獎典禮」獲得「勁爆女歌手」獎項，去年播放率高企的作品《Little Magic》，得到「勁爆歌曲」之餘，Gigi更首度打入「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」的叱咤十大歌曲。

與此同時，Gigi在《萬千星輝頒獎典禮2023》，憑劇集《新聞女王》主題曲《Crystal Clear》，奪得「最佳電視歌曲」，還有「最具潛質新人」獎項，去年付出的努力，總算沒有白費。

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Gigi在《萬千星輝頒獎典禮2023》奪兩個獎項。

Gigi感激支持者愛護
 
「好榮幸，好開心，好感恩，呢啲獎項會陪伴住我，亦都會成為一種支柱支撐住我，當見到呢啲獎項嘅時候，之前所有嘅唔開心都會一掃而空，令我覺得一切嘅付出都得到咗回報，俾我無限嘅動力，繼續勇往向前加油努力！亦都好多謝屋企人、朋友、老師、前輩同粉絲們對我嘅支持同陪伴，多謝你哋一直以來都咁愛錫我。今年希望可以有更加多唔同嘅『炎明熹』俾大家睇到，亦都希望大家喺新一年開開心心，身體健康，事事順利！」Gigi說。
 
努力被肯定，Gigi除感激公司和音樂團隊的幫助，粉絲在背後的支持，是她的最大動力，早前趁大學假期，Gigi抽空參與「炎明熹粉絲後援會」所舉辦的聚會，與一眾Gi炎粉（粉絲䁥稱）共度快樂時光。

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與500位Gi炎粉逐一合照

活動在屯門一個BBQ場舉行，當日Gigi與粉絲大玩遊戲，與所有人打成一片，即使當日天氣寒冷，但粉絲們見到偶像的興奮心情，早已忘卻嚴寒氣溫。
 
為令大家有個難忘的聚會，Gigi主動提議跟現場500位Gi炎粉逐一合照，還親手送上由她親自設計並印有簽名的賀咭！除此之外，當日更有抽獎環節，全晚的高潮就是由Gigi親自抽出及頒發大奬，粉絲們反應非常熱烈，不停高叫自己的抽獎號碼，渴望能從偶像手中得到大奬。

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開直播與粉絲見面
 
難得與粉絲見面，Gigi感到十分興奮：「我知道佢哋一直十分支持同愛護我，將我當成家人，好似一個大家庭一樣。由於我唔叻用言語表達，所以一直好期待能夠同大家見面，親口道謝，希望大家會開心。當知道後援會要舉行粉絲聚會，我好想見到大家，回饋佢哋對我嘅支持！」
 
Gigi知道，有部分Gi炎粉可能因為外遊或不同原因，未能參與今次聚會，貼心的她特意在活動前，於社交媒體開直播，跟粉絲見面，Gigi更首次在線上直播玩賽車遊戲！雖然她經常「炒車」，但為了氹粉絲開心，被他們取笑也在所不計。

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精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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