校長專訪丨重音樂教育比賽中學輸贏觀　基灣（愛蝶灣）校長：人不會一世都羸

▲ 基灣小學（愛蝶灣）重音樂教育，讓學生在比賽中學輸贏觀。

東區熱門小學之一、中華基督教會基灣小學（愛蝶灣)（下稱基灣（愛蝶灣)）重視音樂教育，設有8個樂團，鼓勵學生出國表演參賽，黃靜雯校長深信，音樂能培養學生良好品格，擴闊學生國際視野，提升自信、建立正確輸贏觀。

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從音樂教育向世界出發

基灣（愛蝶灣）黃校長認為，6年小學生涯對學生成長好重要，除學業重要外，良好品格更重要。學校過去30多年堅持「一人一樂器」計劃，高低年級合共有8個樂團，包括管弦樂團、弦樂團、敲擊樂、詩班及合唱團等。

黃校長認為，音樂令人快樂，可以說是學校另一種語言，希望成為學生生活一部分，令到學生開心快樂。而學樂器讓學生有共同語言，學生每日練習20至30分鐘，經過一點一滴的努力，在練習樂器中鍛練耐性，領悟堅毅精神。透過音樂教育，讓每位學生均能發揮潛能，更可從中學到團隊精神，建立良好品格。

品格教育排第一，教導學生要顧己及人、有自信但不自大，以及要有國際視野。

▲ 學校重視音樂教育，設有8個樂團。（劉卓姿攝）

教導學生調整輸贏心態

學校致力發掘學生潛能，黃校長表示，校方鼓勵學生參與不同類型的比賽擴闊視野，包括本地、國際賽事，學校之前安排學生去瑞典參加比賽，去維也納參加管弦樂比賽。

比賽總會有贏有輸，教導學生正確的輸贏觀，是重要的學習過程，每次比賽完都會總結檢討，老師會教導學生要看到別人優勝之處，再自我檢討，同時面對輸的心情和學會放下負面情緒，

努力未必就可以成功，最重要是享受過程，人生充滿機會，這個比賽已經完結，輸贏便要放下，你不是一世人都會贏。

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自製筆記培養自主學習

除了音樂教育，學校亦營造良好學習氛圍，培養學生自主學習能力。黃校長稱，學校除學習知識重要外，最重要讓孩子喜歡學習，有上進心，「系佢想做好」， 而自主學習個基礎就是培養學生閱讀興趣，主動性去學習，打好語文基礎，同時培養學生高階思維策略。

黃校長分享，該校學生由三年班開始，已有每個學科筆記本，老師會教學生如何去整理筆記，如何將學到的知識，用圖表去整理，再擇錄重點，令到知識更簡單易明。

這昰從三年班開始重點去教，到五、六年班，小朋友上堂，他本筆記都就會在旁邊，上堂時一邊聽一邊記下重點。

▲ 基灣(愛蝶灣)黃靜雯校長認為，品格教育排第一，教導學生要顧己及人。（劉卓姿攝）

多元化教學

而在教學上，基灣（愛蝶灣)提倡表象系統教學，黃校長稱，表象系統有4類人。包括視覺型、聽覺型、邏輯思維型及感覺型，透過測試後了解學生和老師屬性對症下藥，達到因材施教效果，如老師假設是好邏輯型，他教學時，會多用圖表、分析角度，但低年班學生多感覺型，故在教學上要調節自己，不能夠只講理論，要多鼓勵讚賞學生。

近年校方亦加強STEAM教育，包括AI課程、科學科實驗課程、電腦科基礎課程，以及我學校自編課程，學生在編程學習程式方面，畢業前最少會懂5種程式及「micro:bit」裝置。

基灣（愛蝶灣)積極鼓勵學生參與課外活動，每個學生都需要參加最少一體一藝，不設上限。學校設有50多項課外活動，包括游泳、田徑、足球、籃球、乒乓波、羽毛球、芭蕾舞、藝術體操、朗誦、繪畫班等，學生可因應自己興趣參加，學校的閃避球校隊更曾獲過學界冠軍。

黃校長表示，學生可以因應自己情況，參加一至兩項課外活動，其中一項需為樂器，但都需要衡學業時間表。校方期望學生透過校園生活及課外活動發掘潛能，培養自律及自主學習，助他們打好基礎，將來可以發光發亮。

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記者：林碧洋