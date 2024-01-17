超市大搜查｜《LDK》19款男士髮蠟大比拼　4款A級易塑形+持久　一款$29之選獲推薦

不少男士外出時習慣使用髮蠟、髮泥等造型產品，幫助頭髮塑形，讓自己看起來不邋遢。日本雜誌《LDK》近日以3大標準評測19款男士髮蠟，比較各款產品的塑形難易度、持久力和清洗難易度，並挑選出塑形效果最佳的款式，當中包括LIPPS、GATSBY、DASHU等人氣品牌，獲最高評分僅售1,650日圓（約87.6港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

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3大標準評測男士髮蠟

《LDK》指出，男士髮蠟產品繁多，常見包括硬質、軟質、啞色、光澤等。《LDK》表示，硬質髮蠟具有高強的定型力及持久力，甚少會隨著時間而慢慢塌下來；而軟質髮蠟容易塑型及作修飾，甚至可以利用風打造出自然、蓬鬆、輕盈的髮型。

《LDK》以3大標準評測男士髮蠟：

塑形難易度： 由專業造型師為兩名受測者塑形，評估各款髮蠟在塑形上的所需時間及效果。

由專業造型師為兩名受測者塑形，評估各款髮蠟在塑形上的所需時間及效果。 持久力： 在使用過髮蠟的練習用公仔人頭噴水及吹風，以模擬下雨及受強風吹的影響，一段時間後以頭髮的崩塌程度進行評分。

在使用過髮蠟的練習用公仔人頭噴水及吹風，以模擬下雨及受強風吹的影響，一段時間後以頭髮的崩塌程度進行評分。 清洗難易度：把髮蠟塗在髮束上，再用洗頭水清洗，依所需時間、前後重量及清潔程度進行評分。

19款男士髮蠟

硬質：

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軟質：

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評測結果顯示，「LIPPS hard blast hair wax」、「GATSBY THE DESIGNER MODE WAX」和「DASHU WILD DESIGN MUCLE WAX」均獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦；此外，雖然「GATSBY Moving Rubber激硬髮蠟」只獲B級評級，但同樣獲「Best Buy」產品推薦，售價僅為545日圓（約28.9港元）。

「LIPPS hard blast hair wax」在3項標準上均獲得4分或以上的高分，專業造型師表示，它是一款出色的硬質髮蠟，容易塗抹又能融入於頭髮之中，在塑形和持久力上得到出色的平衡；而且容易清洗，只需配合一般洗髮露就能輕鬆洗走髮蠟，其售價為1,650日圓（約87.6港元）。

值得留意的是，同樣屬於硬質髮蠟的「GATSBY Moving Rubber激硬髮蠟」也備受推薦，專業造型師表示它擁有出色的延展性，同時具有良好的持久力。

「GATSBY THE DESIGNER MODE WAX」屬於軟質髮蠟，專業造型師表示它非常容易使用，能夠輕易打造蓬鬆又自然的髮型，其售價為1,650日圓。另外，「DASHU WILD DESIGN MUCLE WAX」同樣表現出色，專業造型師表示這款軟質髮蠟即使頭髮被強風吹亂，仍能輕易重新塑形，其售價為1,815日圓（約96.3港元）。

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