農曆新年2024丨新蒲崗Mikiki設巨型充氣癲噹　龍年春日祭2大和風打卡位+市集

【農曆新年2024/新年好去處/新年商場/親子好去處】為迎接農曆新年，不少商場都已換上新年裝飾，增添氣氛。今個新年，新鴻基旗下商場新蒲崗Mikiki便聯乘本地作家「貓室」的人氣插畫「癲噹」，呈獻「癲噹賀龍年春日祭」，設置2大打卡位，當中最為吸晴便是1.8米高巨型充氣「癲噹」！另亦會舉辦市集和推出一系列「癲噹」精品和賀年用品，各位粉絲千萬不要錯過！

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設2大和風打卡位 必影1.8米高巨型癲噹

由即日起至2月9日，新蒲崗Mikiki首度聯乘本地作家「貓室」的人氣插畫「癲噹」，呈獻「癲噹賀龍年春日祭」。

▲ 場內必影1.8米高巨型充氣癲噹。（相關機構提供）

場內設置2大和風打卡位，包括「巨型癲噹祈願鳥居」和「癲噹龍年開運屋」，其中1.8米高的巨型充氣癲噹會在開運鳥居上現身，大家可與新春造型的癲噹打卡合照！

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新春市集逾30多個人氣品牌

活動期間，Mikiki地下中庭亦會舉辦「癲噹賀龍年春日祭」新春市集，售賣逾30個人氣品牌推出的應節賀年食品、禮盒、蔘茸海味、美酒及各式生活用品等，當中品牌商品包括：「美而廉」及「慶輝堂」的參茸海味、「SNTC」紅白美酒，以及「牛師傅牛軋糖」的賀年糖果等，各位可以選擇心水賀年食品和禮品，共度佳節。

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限定龍年商品 粉絲必藏「癲噹」麻雀

另外，場內更有「癲噹期間限定店」，率先發售多款「癲噹」龍年限定商品，當中最為特別的必買商品是「癲噹」麻雀，大家可以在新年期間與親友們盡情打牌！另外，店內亦有售「癲哂噹」龍年利是封、開運年糕、公仔及旅行箱等精品。

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「癲噹」現身合照 免費換利是封

為了增添新年的歡樂氣氛，在1月21日（星期日）「癲噹」會於驚喜現身與大家見面，The Point會員憑指定積分或場內即日消費滿指定金額，即可與「癲噹」近距離會面及拍照留念！

在1月27及28日（星期六及日）亦會有由書法大師即席揮毫的「癲噹賀年揮春」換領活動，憑指定積分或即日消費，即可換領。喜歡DIY的家長們，亦可參與商場於2月3及4日舉辦的「DIY賀年桔工作坊」，親手製作黏土賀年桔，為家居添賀氣氛！

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除此之外，大家亦可憑會員積分或即日消費，免費換領一系列人氣「癲噹」應節賀年禮品，包括：「癲噹」龍年利是封、「癲噹」龍年揮春及「癲噹」開運年糕，保證滿載而歸！禮品數量有限，先到先得，換完即止。

Mikiki新春呈獻「癲噹賀龍年春日祭」

日期：即日起至2月9日

地點：新蒲崗太子道東638號Mikiki

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責任編輯：王明芳