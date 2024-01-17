【合謀定價】殯儀業從業員涉合謀定價　競委會搜13間公司和商會辦公室

▲ 殯儀業從業員涉合謀定價，競委會搜13間公司和商會辦公室。（競委會圖片）

競爭事務委員會懷疑有殯儀業從業員，從事合謀定價等反競爭行為，違反《競爭條例》下的「第一行為守則」，今日（17日）上午展開搜查行動，據法庭手令搜查了13個分別位於紅磡、屯門及元朗的處所，包括多間殯儀服務公司及一個商會辦公室，並要求有關各方交出文件和資料。

▼ 點擊圖片放大 +2

競委會指，早前接獲情報，指有殯儀從業員在沙田法醫學大樓協調如何招攬生意，涉嫌從事瓜分市場等反競爭行為，於是就個案作資料搜集及分析， 並於去年8月，在警方協助下，突擊訪查該法醫學大樓，以進一步了解情況。

該次行動後，競委會詳細分析收集到的資料，從中發現除了上述情況外，亦有殯儀服務業界的商會和一些殯儀服務公司，及其他殯儀業從業員，在提供殯儀服務時，涉嫌從事合謀定價等反競爭行為，因此決定循有關方向作出跟進，開立另一個案，並在信納個案存在 「合理因由懷疑」有違反競爭守則的情況下，將個案提升至調查階段。

競委會強調，進行調查並不表示對個案已有定論，並敦促所有企業及行業協會遵守《條例》，不要從事反競爭行為。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：梁薾心