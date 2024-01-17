  • 20°C
香港時間 : 2024117日 (週三) 17:43
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【收回貸款】林健鋒：金管局無要求銀行收回貸款　籲考慮市場變化

政治 16:00 2024/01/17

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 萬千星輝頒獎典禮2023

林健鋒引述金管局澄清，沒有發出指引要求銀行收回貸款。（資料圖片）

坊間近日有傳有銀行收回貸款（Call Loan），更稱是金管局指示。身兼行會成員的經民聯立法會議員林健鋒今日引述金管局澄清，沒有發出指引要求銀行收回貸款，反而出了指引，要求銀行不要單考慮抵押品的價值，也應考慮市場變化及借貸人過去的表現。

最新影片推介：

童學園
小一派位︱2024/25年度小一統一派位填表攻略　校長教3招部署增入心儀校機會

林健鋒與經民聯立法會議員吳永嘉、陳祖恒早前與金管局總裁余偉文會面，三人今日在立法會見記者。林健鋒表示，香港經濟復常步伐較預期慢，估計整體經濟要到年中才會好轉。他續指，年關難過，因企業要支薪和繳稅，形容是中小企的生死存亡關鍵時刻，冀金管局可與銀行溝通，幫助中小企解決融資問題，彈性處理貸款及還款安排。他又呼籲，銀行手下留情，助中小企「捱過」年關，以免出現倒閉潮。

林健鋒：政府不希望改變簡單穩定稅制  冀澄清不考慮資產增值稅

另外，對於財政司司長陳茂波早前說資本增值稅屬政府研究範圍之內，林健鋒表示，曾向政府了解情況，政府絕對希望穩定香港經濟，不希望本港簡單穩定的稅制有所改變。他促請政府，盡快向公眾澄清，資產增值稅對本港稅制有影響，暫不作考慮。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥

相關文章

【樓市撤辣？】物業買賣合約連升2個月　何永賢：暫看不到樓市正斷崖式下跌
今日 12:41
【樓市撤辣？】物業買賣合約連升2個月　何永賢：暫看不到樓市正斷崖式下跌
【旅遊消費】開拓穆斯林市場　楊潤雄：對外增宣傳、在港增親善服務
今日 14:07
【旅遊消費】開拓穆斯林市場　楊潤雄：對外增宣傳、在港增親善服務
【藝團資助】香港舞台劇獎頒獎禮被指「損聲譽」　藝發局削資助康文署拒批來屆場地
今日 14:16
【藝團資助】香港舞台劇獎頒獎禮被指「損聲譽」　藝發局削資助康文署拒批來屆場地

你可能感興趣

【樓市撤辣？】物業買賣合約連升2個月　何永賢：暫看不到樓市正斷崖式下跌
今日 12:41
【樓市撤辣？】物業買賣合約連升2個月　何永賢：暫看不到樓市正斷崖式下跌
【旅遊消費】開拓穆斯林市場　楊潤雄：對外增宣傳、在港增親善服務
今日 14:07
【旅遊消費】開拓穆斯林市場　楊潤雄：對外增宣傳、在港增親善服務
【藝團資助】香港舞台劇獎頒獎禮被指「損聲譽」　藝發局削資助康文署拒批來屆場地
今日 14:16
【藝團資助】香港舞台劇獎頒獎禮被指「損聲譽」　藝發局削資助康文署拒批來屆場地
余偉文 香港金融管理局 財政司 立法會 經民聯 林健鋒 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【日本撞機】國泰與大韓航空客機新千歲機場相撞　縱橫遊直擊事發一刻：幸運沒人受傷
【日本撞機】國泰與大韓航空客機新千歲機場相撞　縱橫遊直擊事發一刻：幸運沒人受傷
旁觀者丨馬貫東演市井爛仔入型入格　指吳若希具備「狐狸精三寶」
旁觀者丨馬貫東演市井爛仔入型入格　指吳若希具備「狐狸精三寶」