【收回貸款】林健鋒：金管局無要求銀行收回貸款　籲考慮市場變化

▲ 林健鋒引述金管局澄清，沒有發出指引要求銀行收回貸款。（資料圖片）

坊間近日有傳有銀行收回貸款（Call Loan），更稱是金管局指示。身兼行會成員的經民聯立法會議員林健鋒今日引述金管局澄清，沒有發出指引要求銀行收回貸款，反而出了指引，要求銀行不要單考慮抵押品的價值，也應考慮市場變化及借貸人過去的表現。

最新影片推介：

林健鋒與經民聯立法會議員吳永嘉、陳祖恒早前與金管局總裁余偉文會面，三人今日在立法會見記者。林健鋒表示，香港經濟復常步伐較預期慢，估計整體經濟要到年中才會好轉。他續指，年關難過，因企業要支薪和繳稅，形容是中小企的生死存亡關鍵時刻，冀金管局可與銀行溝通，幫助中小企解決融資問題，彈性處理貸款及還款安排。他又呼籲，銀行手下留情，助中小企「捱過」年關，以免出現倒閉潮。

林健鋒：政府不希望改變簡單穩定稅制 冀澄清不考慮資產增值稅

另外，對於財政司司長陳茂波早前說資本增值稅屬政府研究範圍之內，林健鋒表示，曾向政府了解情況，政府絕對希望穩定香港經濟，不希望本港簡單穩定的稅制有所改變。他促請政府，盡快向公眾澄清，資產增值稅對本港稅制有影響，暫不作考慮。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥