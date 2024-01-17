  • 20°C
香港時間 : 2024117日 (週三) 17:45
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【鱷魚去向】八鄉鱷魚成為海洋公園動物保育大使　即日起參加命名比賽贏大獎

社會 15:49 2024/01/17

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 萬千星輝頒獎典禮2023

八鄉鱷魚成為海洋公園動物保育大使。（海洋公園圖片）

海洋公園去年從漁護署接收了在八鄉蓮花地發現的4歲雌性鱷魚，海洋公園今日（17日）宣布，該鱷魚將正式加入公園成為動物保育大使，誠邀市民由即日起至31日，提交與這條鱷魚背景和特點相關之建議中英文名字，成功獲選入圍的參加者共可獲得逾4萬元的豐富獎品。

最新影片推介：

童學園
小一派位︱2024/25年度小一統一派位填表攻略　校長教3招部署增入心儀校機會
點擊圖片放大
+6
+5

海洋公園指，漁護署於去年4⽉30⽇交予公園照顧的鱷魚，身長約1.9米，體重約35公斤，年約4歲，現於公園後勤設施由獸醫及專業護理團隊悉心照料，狀態良好。公園已獲漁護署發出管有許可證，現正為鱷魚徵求有意義和讓人印象深刻的名字，希望藉鱷魚名字提醒公眾，外來物種可能會危害本地生態，並形容由於香港沒有原生鱷魚，是次命名活動別具意義。

市民由即日起至31日，可提交與該鱷魚背景和特點相關之建議名字。參加者除有機會獲得豐富獎品，更可透過名字寓意令更多人知道，引入非原生物種會對原生生物多樣性帶來威脅，有機會導致本地動植物絕種和造成永久性的棲地破壞。

命名比賽第一輪投票將於2月19日至29日舉行，由全港最大規模學生保育團隊海洋公園「海馬同學會」成員，從所徵集的建議名字選出最後5強。公眾則可於3月4日至12日中午12時期間，在海洋公園社交平台上投票，為鱷魚選出最佳名字。

建議名字被採用的比賽勝出者，將會獲贈「與動物親上加親」體驗名額4個、總值2,000元之海洋公園餐飲券，及海洋公園全年成人會籍4個，與家人朋友一起全年無限次暢遊海洋公園。其他4名入選最後5強的參加者，則將各獲贈海洋公園標準入場門票4張、「與動物親上加親」體驗名額4個，以及總值800元之海洋公園餐飲券。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：梁薾心

相關文章

【鱷魚出沒】八鄉蓮花地居民家門外驚現鱷魚　漁護署職員到場捕捉載走
14:44 2023/04/30
【鱷魚出沒】八鄉蓮花地居民家門外驚現鱷魚　漁護署職員到場捕捉載走
【鱷魚去向】海洋公園料鱷魚曾被飼養　會為其制定適合的護理程序
11:38 2023/05/02
【鱷魚去向】海洋公園料鱷魚曾被飼養　會為其制定適合的護理程序
【鱷魚去向】海洋公園接收八鄉鱷魚　檢查揭為4歲雌性暹羅鱷身長1.9米
15:54 2023/05/01
【鱷魚去向】海洋公園接收八鄉鱷魚　檢查揭為4歲雌性暹羅鱷身長1.9米

你可能感興趣

【鱷魚出沒】八鄉蓮花地居民家門外驚現鱷魚　漁護署職員到場捕捉載走
14:44 2023/04/30
【鱷魚出沒】八鄉蓮花地居民家門外驚現鱷魚　漁護署職員到場捕捉載走
【鱷魚去向】海洋公園料鱷魚曾被飼養　會為其制定適合的護理程序
11:38 2023/05/02
【鱷魚去向】海洋公園料鱷魚曾被飼養　會為其制定適合的護理程序
【鱷魚去向】海洋公園接收八鄉鱷魚　檢查揭為4歲雌性暹羅鱷身長1.9米
15:54 2023/05/01
【鱷魚去向】海洋公園接收八鄉鱷魚　檢查揭為4歲雌性暹羅鱷身長1.9米
門票 公園 獸醫 漁護署 海洋公園 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【日本撞機】國泰與大韓航空客機新千歲機場相撞　縱橫遊直擊事發一刻：幸運沒人受傷
【日本撞機】國泰與大韓航空客機新千歲機場相撞　縱橫遊直擊事發一刻：幸運沒人受傷
旁觀者丨馬貫東演市井爛仔入型入格　指吳若希具備「狐狸精三寶」
旁觀者丨馬貫東演市井爛仔入型入格　指吳若希具備「狐狸精三寶」