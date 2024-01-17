【鱷魚去向】八鄉鱷魚成為海洋公園動物保育大使　即日起參加命名比賽贏大獎

▲ 八鄉鱷魚成為海洋公園動物保育大使。（海洋公園圖片）

海洋公園去年從漁護署接收了在八鄉蓮花地發現的4歲雌性鱷魚，海洋公園今日（17日）宣布，該鱷魚將正式加入公園成為動物保育大使，誠邀市民由即日起至31日，提交與這條鱷魚背景和特點相關之建議中英文名字，成功獲選入圍的參加者共可獲得逾4萬元的豐富獎品。

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海洋公園指，漁護署於去年4⽉30⽇交予公園照顧的鱷魚，身長約1.9米，體重約35公斤，年約4歲，現於公園後勤設施由獸醫及專業護理團隊悉心照料，狀態良好。公園已獲漁護署發出管有許可證，現正為鱷魚徵求有意義和讓人印象深刻的名字，希望藉鱷魚名字提醒公眾，外來物種可能會危害本地生態，並形容由於香港沒有原生鱷魚，是次命名活動別具意義。

市民由即日起至31日，可提交與該鱷魚背景和特點相關之建議名字。參加者除有機會獲得豐富獎品，更可透過名字寓意令更多人知道，引入非原生物種會對原生生物多樣性帶來威脅，有機會導致本地動植物絕種和造成永久性的棲地破壞。

命名比賽第一輪投票將於2月19日至29日舉行，由全港最大規模學生保育團隊海洋公園「海馬同學會」成員，從所徵集的建議名字選出最後5強。公眾則可於3月4日至12日中午12時期間，在海洋公園社交平台上投票，為鱷魚選出最佳名字。

建議名字被採用的比賽勝出者，將會獲贈「與動物親上加親」體驗名額4個、總值2,000元之海洋公園餐飲券，及海洋公園全年成人會籍4個，與家人朋友一起全年無限次暢遊海洋公園。其他4名入選最後5強的參加者，則將各獲贈海洋公園標準入場門票4張、「與動物親上加親」體驗名額4個，以及總值800元之海洋公園餐飲券。

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責任編輯：梁薾心