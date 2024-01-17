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【通關便利】保安局正與深圳商討延長口岸服務時間　暫無意在陸路口岸採用「無感通關」

社會 15:57 2024/01/17

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保安局與深圳積極商討，考慮延長一些口岸的服務時間。(資料圖片)

農曆新年將至，保安局局長鄧炳強表示，正與深圳積極商討，考慮延長一些口岸的服務時間，包括有鐵路的口岸，以及讓汽車24小時通關，避免再發生本月初元旦當日，出現大批內地旅客擠塞情況。

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小一派位︱2024/25年度小一統一派位填表攻略　校長教3招部署增入心儀校機會

鄧炳強今日(17日)在立法會表示，正和深圳探討建設跨河橋樑，連接河套深港科技創新合作區的深港兩個園區，容許園區內的科研人員，在預先登記下，使用人面識別技術達至「無感通關」，但無意將「無感通關」推展至新的皇崗口岸或其他陸路口岸，因新皇崗口岸屬於高流量口岸，估計使用人次遠超10萬人，相關數據庫可能超出負荷。

鄧炳強又指，正研究在新的皇崗口岸推行「合作查驗、一次放行」通關模式，兩地自助通關的櫃枱將會在口岸內邊界各自的司法管轄區並排建立，旅客只需要排一次隊、可完成兩地出入境手續，本港已與內地達成初步共識，正詳細討論運作細節，如港人希望使用合作查驗，需要預先登記，並授權港深出入境部門使用個人資料。

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責任編號：黃小冰

 

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