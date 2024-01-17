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青春期丨袁詠儀爆魔童青春期性情大變　靚靚慘「被分手」：連拖手都不行

育兒資訊 16:35 2024/01/17

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袁詠儀爆兒子魔童在青春期性情大變，拒絕再拖手。

52歲袁詠儀（靚靚）與應采兒在最近一集加入內地綜藝節目《我們的美好生活》錄製，掀起不少話題。兩人與蔡少芬、林心如及內地藝人謝娜、鍾楚曦分享育兒經，靚靚提到現年17歲的兒子張慕童（魔童）踏入青春期後性情突變，原本很黏媽媽的他，突然有晚說不再一起睡，令靚靚有被分手的感覺。

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在最近一集中，一班女嘉賓在晚飯後閒話家常，談到家庭生活。應采兒和林心如均透露子女早睡，蔡少芬則表示：「我的女兒經常要我們親完她才睡覺的。」旁邊的靚靚一臉羨慕說：「你要好好地珍惜，很快就沒了。」她分享兒子魔童在13歲時，突然向她提出「分手」。

我兒子突然間13歳的時候跟我分手了，他本來很喜歡黏着我的，跟我睡覺，然後把門關上，不讓他老爸（張智霖）進來。然後突然到了十三歲，我不會再跟你睡了，突然間，長大了，（青春期了）對，（現在叫他親一下？）不，這樣，（拖手呢）不可以。

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一眾女嘉賓聞言感到驚訝。蔡少芬也分享快將踏入青春期的大女也出現變化，「現在姐姐也說，我不能牽妹妹，我只能抱她。」應采兒也形容細仔HoHo的性格比大仔Jasper溫馴。靚靚聽完眾人分享一臉羨慕道：「如果我有一個女兒我會很偏心。」

靚靚笑稱如果有女兒她一定會很偏心。（影片截圖）

「不可以媽媽」尋求專家輔導

袁詠儀近年主攻內地發展，她曾上內地綜藝節目分享其育兒觀，她曾於親子節目《我的小尾巴2》透露，被兒子魔童冠上「不可以媽媽」稱號，因她對兒子做任何事都說不可以，她還以「會不會死」作為衡量兒子行為的唯一標準。難怪魔童有樣學樣，對媽媽的親吻、拖手訴求也說「不可以」。

靚靚表示最想撕掉「不可以媽媽」這個標籤，因她發現跟兒子的距離愈來愈遠，她甚至曾請求專家意見，專家對她說︰「其實孩子沒問題，有問題的是你。」從那一刻開始，靚靚開始向老公Chilam學習，因Chilam是一名「甚麼都可以爸爸」。

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狠心育兒任由兒子哭鬧不吃飯

靚靚又分享另一套「狠心育兒經」，早年她會任由兒子哭鬧、捱餓，因她認為兩者都不會致命。她還舉例稱兒子曾不願意吃飯，就由他不吃，「我是那種不吃？OK，醫生說三天才會餓死的。」靚靚被主持問到，「會不會死」是否衡量孩子行為的唯一標準，靚靚表示正確，「他跌倒我不說話的，你起來吧。」不過，一次兒子撞傷流好多血嚇倒了靚靚，從此靚靚教仔不再狠心。

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責任編輯：王明芳

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